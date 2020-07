NBA investiga actividades de Lou Williams fuera de Disney World (prensa)

Anuncios Lee mas

Miami (AFP)

La NBA investiga las actividades de Lou Williams, escolta de Los Angeles Clippers, durante sus días fuera de la sede "burbuja" de Disney World (Orlando) para determinar su tiempo de cuarentena, reportaron este sábado medios estadounidenses.

Según ESPN, Williams, de 33 años, fue fotografiado la noche del jueves en un club de la ciudad de Atlanta (Georgia) sosteniendo una bebida y portando una mascarilla con el logo de la NBA, una imagen que el rapero Jack Harlow subió a su cuenta de Instagram y después borró.

El escolta de los Clippers, uno de los equipos favoritos a conseguir el anillo cuando la NBA se reanude el 30 de julio, recibió permiso para abandonar la concentración de Disney World. El viernes, Williams tuiteó el mensaje de fallecimiento de un hombre llamado Paul G. Williams y escribió el mensaje: "Long Live Pops" (Larga vida a Pops).

Fuentes de ESPN señalaron que, al regresar a Disney World, el jugador dijo a los investigadores de la NBA que asistió a un funeral por Paul G. Williams y posteriormente acudió al club Magic City para recoger la cena.

De acuerdo con los protocolos de seguridad de la NBA, si un jugador que abandona la "burbuja" de Disney World se somete a exámenes de coronavirus diarios durante su ausencia, como fue el caso de Lou Williams según ESPN, deberá pasar un periodo mínimo de cuatro días de aislamiento en su habitación a su regreso antes de reunirse con sus compañeros.

Este periodo, sin embargo, puede ampliarse hasta 10 días o incluso dos semanas dependiendo de las circunstancias de la ausencia y las recomendaciones de los especialistas médicos.

"No puedo compartir mucho sobre su viaje. No estuve con él", dijo el entrenador de Clippers, Doc Rivers, antes de un juego amistoso el sábado ante Washington Wizards. "Pero él está de vuelta aquí, eso te lo puedo asegurar. Obviamente esas (fotos) salieron, y eso es algo que obviamente no disfrutamos ver o que no nos gusta".

Otros dos jugadores de los Clippers, el pívot Montrezl Harrell y el base Patrick Beverley, también abandonaron la concentración en los últimos días por emergencias familiares.

Los Angeles Clippers, que ocupan el segundo lugar de la Conferencia Oeste, debutarán en el reinicio de temporada el 30 de julio ante sus vecinos de Los Angeles Lakers.

