El tráfico aéreo demorará hasta 2024 para volver a un nivel normal, estiman las aerolíneas

Varios aviones de la compañía Cathay Pacific permanecen estacionados en las pistas del aeropuerto internacional Chek Lap Kok, el 10 de marzo de 2020 en Hong Kong International Airport. Global air traffic will not return to levels seen before the coronavirus pandemic until at least 2024, the International Air Transport Association said on July 28, 2020. Uncertainty about the timing of border reopenings is the main factor, IATA's chief economist Brian Pearce told a news conference.

AFP/Archivos