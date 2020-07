Los Emmy anunciarán el miércoles sus nominados para primer galardón en pandemia

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Los nominados a los premios Emmy, los más importantes de la televisión, serán anunciados el miércoles en medio de la crisis que atraviesa esta industria debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

El anuncio se hará en una ceremonia en vivo, en un momento en que el calendario televisivo se descarriló al punto que algunos programas no pudieron entrar en la ventana de elegibilidad para los premios de este año.

Otros premios de Hollywood, como los Óscar y los Globos de Oro, tuvieron que postergar sus ceremonias y cambiar parte de sus reglas para adaptarse a los nuevos tiempos sin cines.

Los Emmy se celebrará el 20 de septiembre, y aunque sus organizadores no han dado detalles sobre la ceremonia, todo indica que será virtual, mientras el virus se propaga con fuerza en Estados Unidos, con 4,2 millones de casos.

"No sé dónde haremos esto o cómo lo haremos o incluso por qué estamos haciendo esto, pero lo estamos haciendo y lo voy a presentar", dijo el anfitrión de los Emmy, Jimmy Kimmel, en un comunicado el 16 de junio.

Los 24.000 miembros de la Academia de Televisión, que entrega el premio, recibieron, con todo, un número récord de inscripciones para cribar este año.

La pandemia evitó por su parte que estudios pudieran hacer sus típicas campañas para conquistar votos entre los más de 24.000 miembros de la Academia que, como explicaron expertos, tuvieron más tiempo en casa para ver televisión, lo que podría pesar en sus decisiones.

"Pero no sabemos qué están viendo", aclaró Joyce Eng, editora del sitio de predicciones Gold Derby. "¿Están viendo programas que se estrenaron hace tres años que no habían podido ver? ¿O están viendo todos los programas que se estrenaron esta primavera?".

Las nominaciones del martes se anunciarán durante una ceremonia virtual que arranca a las 8h30 locales (15h30 GMT) y será animada por la estrella de "Saturday Night Live" Leslie Jones.

Le acompañarán la estrella de "Inventing Anna" Laverne Cox, Josh Gad, de "Central Park", Tatiana Maslany, de "Perry Mason" y el presidente de la Academia, Frank Scherma.

- Favoritos -

La Academia amplió a ocho el número de nominados en las categorías más importantes, mejor serie dramática y de comedia. Y condicionó el número de nominados en otras categorías a la cantidad de producciones introducidas para consideración.

Una vez más, HBO y Netflix deberían ser las cadenas con el mayor número de nominaciones.

Sin los ganadores del año pasado, "Game of Thrones" y "Fleabag", en competencia y sin ningún show nuevo que traiga sorpresas, Eng estimó que shows como "Succession", sobre una poderosa familia dueña de medios de comunicación luchando por el control de su empresa, y el thriller criminal "Ozark" parten como favoritos en la categoría drama.

El buque insignia de Netflix "The Crown" y el drama distópico de Hulu "The Handmaid's Tale" -que no participaron en los premios el año pasado- también deben entrar en los nominados, junto con la precuela de "Breaking Bad", "Better Call Saul", y "The Morning Show", de la flamante plataforma Apple TV+.

En el lado de la comedia, "The Marvelous Mrs. Maisel", la historia de Amazon de una ama de casa de los años 50 convertida en comediante de stand-up, es considerada una favorita junto con el éxito canadiense "Schitt's Creek".

"Big Little Lies" busca el Emmy a mejor drama tras ganar en 2017 como mejor miniserie, una categoría en la que parte favorita "Watchmen", sobre vigilantes enmascarados tratados como criminales por las agencias gubernamentales.

"Watchmen es una gran serie por sí misma, pero se ha vuelto aún más resonante en las últimas semanas", dijo Eng, refiriéndose a las protestas en varias ciudades de Estados Unidos contra la presencia de policías federales en sus ciudades.

En las categorías de mejor actor de drama, es probable que Brian Cox encabece la lista por su papel en "Succession", junto con Jason Bateman, por "Ozark", y Bob Odenkirk, por "Better Call Saul".

La ganadora del Óscar Olivia Colman encabezará probablemente la categoría de mejor actriz junto con Laura Linney ("Ozark"), Jennifer Aniston ("The Morning Show") y Elizabeth Moss ("The Handmaid's Tale").

