TikTok bajo revisión de seguridad nacional en EEUU sospechosa de servir a China

Washington (AFP)

La aplicación de videos china TikTok está siendo evaluada por el gobierno de Estados Unidos por su potencial riesgo de seguridad nacional y el presidente Donald Trump recibirá estos días una recomendación sobre el tema, informó el miércoles el secretario del Tesoro.

Steven Mnuchin declaró a periodistas que el análisis está a cargo del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, en inglés), un panel presidido por el Tesoro que se ocupa de las empresas y adquisiciones que afectan la seguridad nacional.

"TikTok está bajo revisión del CFIUS y haremos una recomendación al presidente esta semana. Tenemos muchas alternativas", señaló Mnuchin.

Esta aplicación, cuyo formato de videos artísticos y humorísticos se volvió muy popular durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus -especialmente entre los jóvenes-, es propiedad del grupo chino ByteDance y tiene casi mil millones de usuarios en todo el mundo.

Pero Washington sospecha que es usada por el gobierno de Pekín para labores de espionaje.

"Estamos viendo a TikTok y estamos pensando en tomar una decisión", expresó por su parte Trump, quien ya planteó la posibilidad de prohibir esta plataforma.

Soluciones menos drásticas, incluida la venta a un grupo de inversores estadounidenses, también se están considerando, según declaraciones recientes de un asesor cercano de Trump, Larry Kudlow.

"Creo que TikTok abandonará el holding que es chino y operará como una compañía independiente", había dicho hace dos semanas.

No quiso divulgar si había alguien ya interesado en una eventual adquisición de TikTok, pero sostuvo que "sería una solución mucho mejor que la prohibición".

Pero en este tema, como en muchos otros, la Casa Blanca parece dividida.

Otro asesor cercano de Trump, Peter Navarro, un feroz oponente de China y arquitecto de la guerra comercial desatada contra Pekín, se mostró favorable a tomar una medida más fuerte.

Navarro ha acusado a TikTok, y a otra aplicación, WeChat, de enviar todos los datos "a servidores en China, directamente al Ejército chino, al Partido Comunista Chino y a agencias (oficiales) que quieren robar nuestra propiedad intelectual".

- "Ataques difamatorios"-

TikTok a menudo ha tenido que defenderse de sus lazos con China, donde su empresa matriz tiene una aplicación similar, con un nombre diferente.

Pero la compañía siempre ha negado compartir datos con las autoridades chinas, y aseguró que no tiene la intención de aceptar solicitudes de ese tipo.

El miércoles, el presidente ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, reiteró que el grupo no tenía conexión con el gobierno chino.

"No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma vibrante y dinámica para que todos la disfruten", expresó en una publicación de blog.

Y agregó: "TikTok se ha convertido en el último objetivo (de Estados Unidos), pero no somos el enemigo".

Mayer se defendió también de lo que calificó como "ataques difamatorios" por parte de la red social estadounidense Facebook, y consideró que las acciones de TikTok buscan fomentar la competencia en el mercado estadounidense.

"Toda la industria está bajo escrutinio, y con razón. Debido a los orígenes chinos de la compañía, estamos siendo examinados aún más de cerca. Lo aceptamos y estamos a la altura del desafío", aseguró.

Mayer puntualizó que TikTok ha fijado pautas de transparencia y que "todas las compañías deben revelar a los reguladores sus algoritmos, sus políticas de moderación y sus flujos de datos".

Varios legisladores estadounidenses han instado a prohibir TikTok y un proyecto de ley pendiente haría ilegal que los empleados de la administración federal usen esa aplicación en dispositivos del gobierno.

En otras partes del mundo, la red social también ha sido cuestionada. Desde el 30 de junio está prohibida en India, encabezando un listado de 59 aplicaciones chinas bloqueadas por Nueva Delhi en su territorio para "garantizar la seguridad y la soberanía del ciberespacio indio".

Y el gobierno del vecino Pakistán, un país musulmán muy conservador, lanzó recientemente "una advertencia final" a TikTok para eliminar de su plataforma el contenido considerado "inmoral, obsceno y vulgar".

© 2020 AFP