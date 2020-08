Trump anuncia que prohibirá a TikTok en EEUU

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El presidente Donald Trump anunció el viernes que prohibirá en Estados Unidos la red social TikTok, por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia de China.

"En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos", dijo Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One.

TikTok, una aplicación de videos muy popular entre los jóvenes cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, tiene alrededor de mil millones de usuarios en todo el mundo.

La plataforma es objeto de una investigación de CFIUS, la agencia estadounidense encargada de vigilar que las inversiones extranjeras no supongan riesgo para la seguridad nacional.

Funcionarios y legisladores estadounidenses expresaron en las últimas semanas su preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado por China con fines de espionaje, pero la compañía ha negado cualquier vínculo con el gobierno de Pekín.

Steven Mnuchin, el secretario estadounidense del Tesoro, dijo el miércoles que haría una "recomendación" sobre la plataforma a la Casa Blanca esta semana.

- Seguridad nacional -

TikTok ha tenido que defenderse a menudo de sus vínculos con China, donde ByteDance posee una aplicación similar pero con otro nombre. Siempre ha negado que comparta información con las autoridades chinas y aseguró que no tiene la intención de aceptar peticiones en este sentido.

El viernes, antes del anuncio de Donald Trump, algunos medios estadounidenses aseguraron que el presidente iba a obligar al grupo ByteDance a vender TikTok.

Según The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg, el presidente se disponía a firmar una orden oficial para obligar a la casa matriz china a separarse de la popular aplicación estadounidense en nombre de la protección de la seguridad nacional.

La red social no quiso comentar las informaciones sobre la supuesta venta forzada, limitándose a afirmar que "confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok".

"Cientos de millones de personas vienen a TikTok para entretenerse y conectarse, incluida nuestra comunidad de creadores y artistas que viven gracias a la plataforma", agregó TikTok.

Pero en lugar de la venta, Trump anunció su prohibición en Estados Unidos que será efectiva a partir de este sábado.

Hace unos días, TikTok se comprometió a tener un alto nivel de transparencia y a permitir el control de sus algoritmos para tranquilizar a usuarios y reguladores.

"No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten", dijo el directo ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, esta semana.

"Todo el sector de actividad está siendo examinado con atención y con razón. Debido a los orígenes chinos de la empresa, estamos siendo examinados todavía con más atención. Lo aceptamos y aceptamos el reto", dijo Mayer.

James Lewis, jefe del programa político de tecnologías en el Center for Strategic and International Studies, cree que el riesgo de seguridad por utilizar TikTok es "cercano a cero". En cambio, "pareciera que ByteDance podría estar sometida a presión por Pekín", declaró.

La red social también está en la mira en otros países. India la puso al frente de una lista de 59 aplicaciones que prohibió el 30 de junio en su territorio, para "garantizar la seguridad y la soberanía del ciberespacio indio".

Pakistán, país musulmán muy conservador, lanzó recientemente una "última advertencia" a la aplicación para que retire de su plataforma contenidos considerados "inmorales, obscenos y vulgares".

