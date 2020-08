En Kenia aumentan los embarazos de adolescentes durante la pandemia

Anuncios Lee mas

Nairobi (AFP)

Linnet, de 16 años, se cubre tímidamente la cara, en tanto murmura recordando cómo conoció a un hombre que le hizo pequeños regalos y le dio dinero, para luego abandonarla embarazada e incluso más pobre que antes.

Miles de adolescentes quedan embarazadas en Kenia todos los años. Un problema que se ha agravado todavía más a causa de la epidemia de covid-19, dicen expertos.

Algunas jóvenes debieron vender sus cuerpos para poder sobrevivir, en tanto otras, obligadas a quedarse en casa por el cierre de las escuelas, mantuvieron relaciones sexuales más frecuentes.

Poco antes de la llegada a Kenia del coronavirus, en marzo, los padres de Linnet, agricultores en Busia (oeste), la enviaron a Nairobi para que buscase un trabajo allí porque ya no podían pagarle los estudios.

Allí se instaló en lo de su hermana, el marido de ésta --el único con trabajo--, y dos sobrinos, en el barrio marginal de Kibera, en plena capital.

La comida era escasa y le era difícil resistirse al acercamiento, regalos mediante, de un conductor de "boda-boda" (moto-taxi), de 22 años.

"Me compraba chips, zapatos y además me dio dinero", señaló Linnet, con cuatro meses de embarazo. Ella dice haberle pedido que utilizara preservativo, pero él se lo quitó en plena relación sexual.

Él le planteó que abortara, pero la relación ya no continuó. "Soy demasiado joven para estar embarazada y ahora seré madre", se lamenta Linnet. "Un niño necesita papilla, leche, miel. Fue mi culpa", reflexiona. Pero, casos como el suyo son muy frecuentes.

- Debates en redes sociales -

Históricamente, Kenia tiene altas tasas de embarazo adolescente. No obstante, la oenegé Save the Children, afirma que la tasa cayó de 82 embarazos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años en 2016, a 71 en 2017.

Pero, un documento del ministerio de Salud filtrado semanas atrás afirma que miles de niñas quedaron embarazadas durante el confinamiento entre marzo y mayo, lo que provocó acalorados debates en las redes sociales.

Sólo en Nairobi, casi 5.000 niñas quedaron encintas, entre las cuales más de 500 tenían entre 10 y 14 años, según datos del ministerio.

"Ser madre adolescente es un desastre en la vida de una niña, que pierde así la autonomía", pues limita y condiciona su vida, lamentó en junio el ministro de Salud, Mutahi Kagwe.

Evelyne Opondo, directora de África del Centro para Derechos Reproductivos, dice que no hay evidencia científica entre el aumento de embarazos y la pandemia.

Considera que las cifras del ministerio constituyen sólo "la parte emergente" del problema, porque la mayoría de las chicas no hacen las gestiones para obtener un apoyo prenatal.

Aunque, reconoce que los embarazos pudieron aumentar con la pandemia porque las jóvenes se quedan en casa sin hacer nada, o "entablan relaciones que les permitan susbsistir".

En la escuela reciben comida y toallitas sanitarias gratis. El cierre de las escuelas hasta enero de 2021, decidido por el gobierno, empobrece aún más a los padres, algunos de los cuales han perdido sus trabajos por la epidemia de covid-19.

- Falta de Educación -

Para Opondo, lo crucial es la falta de educación de las niñas. "En Kenia no hay una educación sexual completa (...) Muchas chicas no tienen información de cómo prevenir embarazos no deseados".

Las instituciones religiosas y los movimientos conservadores han despreciado los esfuerzos para promover la educación sexual.

En 2017, un análisis del instituto de investigación Guttmacher demostró que, si bien la educación sexual es oficial en Kenia, su alcance es limitado y no incluye, sobre todo, información sobre contracepción.

"Los mensajes transmitidos a los estudiantes estarían basados en los miedos, las críticas, o se centrarían en la abstinencia, insistiendo en cuanto a que el sexo es peligroso e inmoral para los jóvenes", señala el informe.

Para Linnet, cualquier esperanza de volver a la escuela ha desaparecido. En tanto esto requiere "un fuerte apoyo, financiero y emocional", destaca Ritah Anindo, de Reproductive Health Network Kenya.

