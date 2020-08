Biden rechaza, irritado, la idea de hacerse una prueba cognitiva

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Visiblemente molesto, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, rechazó enérgicamente la idea de someterse a una prueba cognitiva, ante los llamados de su rival, el presidente Donald Trump, quien lo ha instado a aprobar, como él, esa evaluación.

"No, no me hice una prueba. ¿Por qué demonios debería hacerme una prueba?", respondió Biden con evidente irritación en una entrevista transmitida el miércoles.

Con 77 años, su agilidad mental es permanentemente cuestionada por el equipo de campaña de Trump, de 73 años, a quien enfrentará el 3 de noviembre en las elecciones presidenciales estadounidenses.

Biden, exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017), dijo a principios de este verano boreal que estaba siendo evaluado constantemente, antes de aclarar que se refería a los rigores de la campaña presidencial y a sus encuentros con los votantes.

"¡Vamos, hombre! Eso es como decirte a ti, antes de ingresar a este programa, ¿te hiciste una prueba para ver si tomas cocaína o no? ¿Qué te parece, eh? ¿Eres un adicto", contestó Biden durante una entrevista con miembros de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) y la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ).

Su inesperado comentario no tardó en causar controversia en las redes sociales.

Errol Barnett, el periodista de la cadena CBS que le hizo la pregunta, dijo más tarde que le pidió al equipo de campaña de Biden que proporcionara más contexto sobre el vínculo entre una prueba cognitiva y el test para detectar consumo de cocaína.

El equipo de campaña de Trump aprovechó inmediatamente el final del intercambio para poner en duda la capacidad mental de Biden, porque éste, quien a menudo ha hablado sobre su lucha contra la tartamudez, se confundió en las palabras al afirmar: "Y estoy listo para dejar que el público estadounidense juzgue mi salud física y mental".

Trump se jactó a fines de julio de haber dado "sobresaliente" en una prueba cognitiva, durante una entrevista que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.

Orgulloso, indicó en particular que la prueba incluía, por ejemplo, "una parte de memoria".

"Te dicen que repitas palabras: persona, mujer, hombre, cámara, televisión. Yo dije que sí, es persona, mujer, hombre, cámara, televisión".

En aparente referencia a esas declaraciones, Biden señaló, en la entrevista del miércoles: "Bueno, si no puede distinguir la diferencia entre un elefante y un león, ni siquiera sé de qué está hablando. ¿Lo viste?".

Y agregó: "No puedo esperar para tener la oportunidad" de debatir con Trump.

