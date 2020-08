Bayer Leverkusen saca entrada para 'Final 8' de Europa League tras eliminar al Rangers

Anuncios Lee mas

Leverkusen (Alemania) (AFP)

El Bayer Leverkusen se clasificó para la 'Final 8' de la Europa League, que se disputará a partir de la próxima semana en Alemania, tras superar por 1-0 (global de 4-1) este jueves al Glasgow Rangers, en partido de vuelta disputado en el BayArena de Leverkusen.

El equipo alemán, que tenía pie y medio en la siguiente ronda tras vencer 3-1 en Glasgow en marzo, antes de que la competición se detuviese por la pandemia del nuevo coronavirus, volvió a imponerse en su estadio, esta vez por un solo gol, anotado por el francés Moussa Diaby, al comienzo de la segunda parte (51).

En cuartos de final, a partido único, el Leverkusen se enfrentará en una de las eliminatorias más atractivas de cuartos al Inter de Milán, que el miércoles eliminó al Getafe.

La cita será el lunes 10 de agosto en Düsseldorf (19h00 GMT).

La eliminatoria parecía sentenciada desde la ida y el Leverkusen salió dispuesto a no dejar opción a las sorpresas: se adueñó de la pelota desde el comienzo del partido y, pese a no marcar en la primera parte, contó con numerosas ocasiones y, lo más importante, no pasó apuros en defensa.

La joven estrella alemana Kai Havertz (16 y 22), Diaby (33 y 38), Lars Bender (39) y Florian Wirtz (42) no lograron batir a Allan McGregor antes de la pausa.

La resistencia del equipo entrenado por el que fuera mítico centrocampista del Liverpool Steven Gerrard, acabó al comienzo de la segunda parte, cuando el chileno Charles Aránguiz vio cómo Diaby hacía la diagonal, le pasó el balón y el delantero formado en el París SG batió al arquero escocés.

