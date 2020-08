En India, la epidemia gana terreno en los pueblos pequeños y en el campo

Anuncios Lee mas

Meerut (India) (AFP)

Cuando Sarthak Anand contrajo el nuevo virus, sus vecinos comenzaron a tratarlo como a un "criminal", un acto de discriminación muy corriente en los pueblos pequeños y en el campo de India, donde la epidemia se expande en estos momentos.

"A pesar de que ya estoy completamente curado, nadie se me quiere acercar", cuenta a la AFP frente a su casa este funcionario de Meerut, ciudad del norte de la India que tiene 3,4 millones de habitantes.

Aunque hasta ahora los principales epicentros de la pandemia en India eran las megalópolis de Nueva Delhi y Bombai, ahora la covid-19 comienza a propagarse por regiones con menor población pero más extensas del gigante asiático de 1.300 millones de habitantes.

Tres semanas después de haber superado oficialmente el millón de casos, este viernes India pasó la barrera de los dos millones de casos reportados, convirtiéndose en el tercer país del mundo en casos, tras Estados Unidos y Brasil.

Con 41.585 muertes registradas desde el comienzo de la epidemia, la segunda nación más poblada del planeta tiene, sin embargo, una tasa de mortalidad relativamente baja dado el tamaño de su población.

Según la experta en salud Preeti Kumar, la posible razón del recrudecimiento de los casos fuera de las grandes ciudades reside en el regreso a la actividad de los trabajadores migrantes.

"Los casos aumentan particularmente en Estados como Bihar y Uttar Pradesh", regiones del norte cuyos trabajadores se ganan la vida en las grandes ciudades", explica Kumar a la AFP.

- "La discriminación me va a matar" -

Todos los distritos del gran Estado de Uttar Pradesh, tan poblado como Francia, Alemania o Reino Unido, se ven afectados por la pandemia, pese a su aislamiento.

La región que supera los 200 millones de habitantes ya cuenta 100.000 casos oficiales. La capital regional Lucknow registra 600 contagios diarios.

Pero las cifras reales podrían ser mucho más elevadas debido a las pruebas de diagnóstico insuficientes para la enorme población que tiene India.

La discriminación asociada al virus también puede disuadir a los indios de hacerse el test. Las autoridades colocan carteles frente a las casas de las personas que han dado positivo.

"Hay tanto miedo a la enfermedad como al ostracismo y la cuarentena", dice Kumar.

Tras saberse contaminada por el virus, Sarthak Anand debió entregar a las autoridades una lista de los compañeros de trabajo con quienes había estado en contacto, para que sean sometidos a pruebas.

"Hasta cambiaron mi silla de la oficina. Quiero sentirme otra vez normal, pero el boicot social me hace mal".

A diferencia de las ciudades, donde en general se respeta el uso de mascarillas, esto ocurre menos en las zonas rurales, donde viven dos de cada tres indios.

También curado del virus, el habitante de Meerut Ajay Kumar ve que sus vecinos prohíben a sus hijos jugar con los suyos.

"Ni siquiera permiten que mi empleada doméstica venga a trabajar. Me entristece y me enoja", dice y se lamenta: "La enfermedad no me matará, pero sí la discriminación".

