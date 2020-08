Honduras reabre aeropuertos para vuelos internos tras cierre por covid-19

Un trabajador camina en el aeropuerto Internacional de Toncontin tras la reanudación de los vuelos nacionales, que habían sido suspendidos el pasado mes de marzo debido a la pandemia de COVID-19, en Tegucigalpa, el 10 de agosto de 2020 According to the National Risk Management System (SINAGER), Honduras registers at least 1,500 deaths from the Coronavirus and more than 47 thousand infected people.

AFP