La UE, a favor de aplazar elecciones legislativas de Venezuela del 6 de diciembre

Bruselas (AFP)

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, abogó este martes por un aplazamiento de las elecciones legislativas en Venezuela previstas el 6 de diciembre, al considerar que "no se reúnen" las condiciones para unos comicios justos e inclusivos.

Los principales partidos de la oposición en Venezuela anunciaron el 2 de agosto su decisión de boicotear la elección legislativa del 6 de diciembre, al considerarla un "fraude electoral".

"Luego de mis contactos con los representantes y los dirigentes políticos venezolanos, debo concluir que en este momento no se dan las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo", dice Borrell en un comunicado publicado el martes.

Josep Borrell precisa que ha "sugerido la posibilidad de prolongar los plazos electorales para responder a la demanda de la oposición".

"He recibido una carta del ministro de Relaciones Exteriores que me informa de un acuerdo sobre este asunto con un sector de la oposición. Es un paso en la buena dirección, pero no es suficiente para que la Unión Europea pueda desplegar una misión de observación electoral", explica.

El jefe de la diplomacia de la UE informará a los Estados miembros "más en detalle" en la reunión ministerial informal prevista en Berlín a finales de agosto. Desea asimismo convocar una reunión ministerial con los países que participan en el grupo de contacto internacional "en un futuro cercano".

