Serena Williams regresa con victoria en torneo WTA de Lexington

Los Angeles (AFP)

Tras seis meses apartada de las pistas por el coronavirus, la tenista estadounidense Serena Williams regresó este martes con una victoria frente a su compatriota Bernarda Pera (60 del ranking) en la primera ronda del torneo WTA de Lexington (Kentucky).

Williams (9 del ranking), que no competía desde su participación en la Fed Cup en febrero, tuvo que sobreponerse a un primer set en contra para vencer por 4-6, 6-4 y 6-1 a Pera en dos horas y 15 minutos.

En Lexington, primer torneo de WTA en Estados Unidos tras la suspensión de la temporada en marzo por la pandemia, Williams se supo adaptar al nuevo y silencioso entorno de juego sin espectadores en las gradas.

"Era una atmósfera muy tranquila, realmente relajada", dijo Williams, de 38 años. "No puedo decir que me haya disgustado. No me importó en absoluto. He pasado por tantas cosas en mi carrera y esta fue totalmente diferente".

"Creo que gané hoy porque estaba tranquila por una vez en mi carrera", sostuvo la ganadora de 23 títulos de Grand Slam. "De alguna forma me recuerda a los días de juvenil. Hay algo de nostalgia en eso, lo disfruté".

Williams enfrentará en la segunda ronda a su hermana Venus (67 del ranking WTA), que se impuso el martes a la bielorrusa Victoria Azarenka (58) por 6-3 y 6-2.

- Triunfo con remontada -

La ex número uno del mundo perdió el primer set en su reaparición e incluso bordeó una temprana eliminación en el segundo, pero se recuperó de un 0-40 en contra con 4-4.

En el noveno juego, Williams llegó a ir 0-40 por detrás pero logró mantener el saque y rompió después el de Pera para llevarse el segundo set.

"Sabía que podía hacerlo mejor", dijo Williams. "Fue un partido interesante. Solo tuve que acostumbrarme un poco a su juego. Ella jugó muy bien".

La estadounidense aprovechó ese impulso en la manga decisiva, rompiendo dos veces el servicio de Pera para lograr ventajas parciales de 3-1 y 5-1 y ganar el tercer set con claridad.

"No he jugado en tanto tiempo (...) Fue bueno para mí jugar tres sets y ganar un partido en tres sets", reconoció.

En otros partidos del martes, la estadounidense Coco Gauff (53 del ranking), de 16 años, pasó a la segunda ronda al derrotar por 7-5 y 7-5 a su compatriota Caroline Dolehide (134).

La quinta cabeza de serie, Yulia Putintseva (33), de Kazajistán, también clasificó cómodamente venciendo a la australiana Ajla Tomljanovic (56) por 6-0 y 6-4.

- Resultados de la 2a jornada del torneo WTA de Lexington:

Serena Williams (USA/N.1) derrotó a Bernarda Pera (USA) 4-6, 6-4, 6-1

Venus Williams (USA) a Victoria Azarenka (BLR) 6-3, 6-2

Shelby Rogers (USA) a Misaki Doi (JPN) 6-4, 4-6, 6-2

Catherine Bellis (USA) a Francesca Di Lorenzo (USA) 6-1, 6-2

Jil Teichmann (SUI) a Anna Kalinskaya (RUS) 6-2, 7-5

Yulia Putintseva (KAZ/N.5) a Ajla Tomljanovic (AUS) 6-0, 6-4

Anna Blinkova (RUS) a Kristie Ahn (USA) 2-6, 6-4, 3-1 y abandono

Olga Govortsova (BLR) a Bethanie Mattek-Sands (USA) 7-6 (7/4), 6-1

Cori (Coco) Gauff (USA) a Caroline Dolehide (USA) 7-5, 7-5

