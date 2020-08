Siguen las protestas en Bielorrusia a pesar de las miles de detenciones

Anuncios Lee mas

Minsk (Bielorrusia) (AFP)

Al menos unas 6.700 detenciones y dos muertos dejaron hasta ahora en Bielorrusia cuatro días de protestas, violentamente reprimidas, contra la reelección del presidente Alexandre Lukashenko.

El Ministerio del Interior anunció este jueves haber detenido a otras 700 personas el miércoles, cuarta jornada de protestas, y para este jueves se convocaron nuevas manifestaciones.

"Los incidentes en el país perdieron su carácter masivo, pero el nivel de agresividad contra las fuerzas del orden sigue siendo elevado", afirmó el ministerio en su cuenta Telegram, precisando que 103 policías han sido heridos, de los cuales 28 están hospitalizados.

Las manifestaciones estallaron en todo el país desde que el domingo se dio a conocer la victoria -por más de un 80% de los votos- del autócrata Lukashenko, en el poder desde hace 26 años.

Los partidarios de la opositora Svetlana Tijanóvskaya reivindican la victoria de su candidata, quien, tras una campaña que suscitó un fervor nunca visto en la antigua república soviética, se declaró victoriosa, abandonó su país y se refugió en Lituania.

La policía utiliza granadas y balas de caucho contra los manifestantes. Se desconoce cuántos de los manifestantes permanecen aún detenidos, pero testimonios en redes sociales hablan de decenas de liberaciones.

Las autoridades confirmaron el miércoles la muerte de un detenido, que se suma a la de otro manifestante el lunes. También reconocieron un incidente en el que se disparó fuego real el martes, hiriendo a una persona.

- Cadenas humanas -

Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron que las elecciones fueron fraudulentas y condenaron la represión. Los europeos analizan imponer sanciones a Minsk.

La Ucrania vecina pidió a sus ciudadanos evitar ir a Bielorrusia y reclamó la liberación "inmediata" de dos ucranianos defensores de derechos humanos encarcelados.

Este jueves, en varias ciudades del país y especialmente en Minsk, decenas de personas, la mayoría mujeres vestidas de blanco, salían por segundo día, en orden disperso, para formar efímeras cadenas humanas pacíficas, flores en la mano.

En los últimos días, celebridades locales han multiplicado las críticas a las autoridades, como la cuatro veces campeona olímpica de biatlón, Daria Domracheva, quien en Instagram pidió a las fuerzas antidisturbios: ¡DETENGAN LA VIOLENCIA! No permitan que el horror continúe en las calles".

Varios periodistas y presentadores de medios de comunicación estatales han renunciado, en particular Tatiana Borodkina, de STV, quien presentaba un programa de entretenimiento con sus hijas.

"No tengo miedo y no tengan miedo, no priven a nuestros hijos de su futuro", escribió la señora Borodkina el martes por la tarde en su página de Facebook

La escritora y Premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich acusó el miércoles a Lukashenko de arrastrar a su país hacia la "guerra civil".

- Galones a la basura -

A pesar de los repetidos cortes de Internet, militares y policías retirados o en activo también han denunciado anónimamente la represión.

En vídeos muy difundidos, tiran a la basura galones, uniformes e insignias de unidades.

Tijanóvskaya no se ha expresado desde el video del martes en el que anunció su salida del país, según sus seguidores tras recibir presiones cuando estuvo retenida durante horas por las fuerzas de seguridad el lunes.

El jefe de Estado, de 65 años, nunca ha dejado afianzarse a la oposición, que carece de representación parlamentaria. La última ola de protestas, en 2010, también fue severamente reprimida.

Tijanóvskaya, de 37 años, novata en política, movilizó, para sorpresa general, en pocas semanas a decenas de miles de personas.

Esta madre de familia y profesora de inglés reemplazó en la carrera presidencial a su marido Serguéi, un conocido videobloguero, arrestado en mayo.

