Benavidez pierde título en la báscula antes de combate con colombiano Angulo

Nueva York (AFP)

El invicto boxeador estadounidense David Benavidez perdió este viernes su título mundial del peso supermediano del CMB por superar el límite de peso antes del combate del sábado ante el colombiano Alexis Angulo.

La pelea sigue en pie para celebrarse en el casino Mohegan Sun de Uncasville (Connecticut), pero solo Angulo podrá quedarse con el ahora vacante cinturón de campeón del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) de 168 libras (76,2kg) si derrota a Benavidez.

El estadounidense, de 23 años, marcó 170,75 libras en la báscula mientras Angulo tuvo un peso de 167,5 libras.

"Estoy muy decepcionado de perder el título en la balanza, pero aún así voy a ganar la pelea", dijo Benavidez a la prensa.

"Me culpo a mí mismo. Es solo que los últimos tres kilos no se iban. Tal vez por no tener las cosas adecuadas que necesitaba, como no tener sauna. Solo pude ir al gimnasio una hora al día desde que llegué aquí", justificó.

Benavidez, con un balance de 22 victorias y 0 derrotas con 19 nocauts, dijo que las restricciones impuestas en Uncasville, donde se instauró un entorno de "burbuja" para resguardar a los boxeadores de la pandemia de coronavirus, contribuyeron a que fallara en el peso.

"No pensé esto hasta el final", dijo Benavidez. "Al llegar pensé que tendría mayor acceso (...) Tal vez este es un mensaje para todos los otros peleadores que tienen algunos problemas con su peso. Va a ser difícil conseguir el peso si ya tienes problemas".

"Si necesitas un par de cosas extra como el gimnasio o la sauna, es mejor que entres en la 'burbuja' ya en peso, porque es muy difícil", afirmó.

Benavidez se convirtió en 2017 en el campeón más joven en la historia de los pesos supermedianos con 20 años al vencer a Ronald Gavril. La del sábado hubiera sido su tercera defensa del título.

Angulo, de 36 años, llega a la pelea del sábado con un balance de 26 victorias y 1 derrota con 22 nocauts.

© 2020 AFP