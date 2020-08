Contra el Bayern en 2010 "no teníamos esta experiencia", dice el ex del Lyon Cris

Anuncios Lee mas

Lyon (AFP)

"Nosotros no teníamos esta experiencia". El exdefensa y capitán del Lyon, el brasileño Cris, lo confirma a la AFP: al conjunto lionés le faltó veteranía frente al Bayern de Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones de 2010 (1-0, 3-0) para gestionar la eliminatoria.

Pregunta: Cris, usted disputó con el Lyon una semifinal de 'Champions' contra el Bayern en 2010. ¿Cómo encararon este enfrentamiento?

Respuesta: "El primer partido había sido complicado de preparar porque fuimos a Múnich en minibús debido al volcán islandés (Eyjafjallajökull) que hacía imposible volar. El viaje fue muy cansado pero a la llegada todo estaba bien organizado. Fue un encuentro cerrado, difícil, tenso con muchos duelos, que perdimos por 1-0 allá. El Bayern tenía un buen equipo y en la segunda parte, como de costumbre, Arjen Robben, con su gesto que ya conocíamos, logró marcar".

P: ¿Cuál fue entonces su actitud para la vuelta?

R: "Conservábamos nuestras opciones de clasificar a la final. Jugábamos en nuestra casa. Pero nosotros (el club) intentamos hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, sobre todo con el ambiente del partido con animaciones, se festejó en el estadio antes del partido. En el calentamiento sentimos cosas raras. El club generó una atmósfera para meter presión al Bayern pero nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de ambiente. Por supuesto era el momento para intentar cosas diferentes, solo que no funcionó. Encajamos un gol en la primera parte y después del descanso fui expulsado. De repente se volvió complicado. El equipo estaba desestabilizado. Con once jugadores, ya era difícil con un gol en contra, había que marcar tres. Pero con diez... La vuelta fue realmente difícil. Teníamos opciones aunque el Bayern tuviera un buen equipo enfrente".

P: ¿Pagó el OL su inexperiencia con respecto al Bayern?

R: "Fue la primera semifinal que jugábamos en la historia del club. Las eliminatorias anteriores sabíamos jugarlas. Habíamos disputado los cuartos contra el PSV Eindhoven (2005) o el AC Milan (2006). Teníamos esa experiencia. Pero no en semifinales. Era otra cosa. En cuartos supimos adaptarnos y gestionar el duelo contra el Burdeos, un equipo francés. Después ya existía la presión de jugar una semifinal, dos duelos para alcanzar la final. No teníamos esta experiencia".

P: ¿Le puede perjudicar de nuevo el miércoles al Lyon esta inexperiencia en estas alturas de la competición?

R: "El aspecto positivo es que se va a jugar a un partido, a puerta cerrada y en un campo neutral. Ya no existe la presión de los aficionados en los partidos en casa o fuera. Todo puede pasar, como contra el Manchester City. Era diferente contra la Juventus, porque ya había un resultado de la ida (1-0) que defender. El City era uno de los mejores equipos del mundo pero a un partido todo puede pasar".

P: ¿Cómo vivió usted este partido contra el City?

R: "La actitud de los jugadores en matera defensiva me pareció muy interesante. Mentalmente los jugadores estaban listos. Fueron compactos en los ataques, contrataques, los duelos. No hubo balones perdidos y todos peleaban a la vez. Fue realmente un trabajo colectivo. Y eso, eso marca la diferencia. Hoy puedes tener talento pero sin la capacidad mental es complicado".

P: ¿Piensa que el Lyon es capaz de repetir la misma actitud en cuanto a intensidad, esfuerzo colectivo y mental el miércoles?

R: "Esto va muy rápido pero pienso que están bien. Será un partido diferente. El Bayern quizá no jugará el mismo partido que contra el Barcelona, que estuvo un poco desorganizado. El Bayern es un equipo bien organizado con muchos automatismos. Los jugadores se conocen bien. La Juve estaba un poco cansada tras su campeonato, el City tuvo un final de liga muy duro mentalmente con el Liverpool. El Lyon supo aprovechar esos momentos estando fresco mentalmente. Creo que los lioneses han trabajo bien luego del confinamiento. Ante el Bayern está abierto, es otro partido. Hay que analizar los puntos fuertes y débiles".

