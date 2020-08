¿Quince años para esto? Decepción e indiferencia en Líbano tras el veredicto Hariri

Anuncios Lee mas

Beirut (AFP)

Agotados por meses de crisis económica y conmocionados tras la mortífera explosión en el puerto de Beirut, los libaneses reaccionaron de manera diferente ante el tan esperado veredicto del juicio por el asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri.

El Tribunal Especial para el Líbano (STL), establecido hace trece años en Holanda para investigar y juzgar a los autores, en 2005, del magnicidio anunció el martes una sentencia que decepcionó a muchos libaneses.

Con cuatro sospechosos juzgados en contumacia, todos presuntos miembros del movimiento chiita Hezbolá, aliado de Siria, hay temores por posibles brotes de violencia en los bastiones de este grupo y en los barrios pro-Hariri.

Pero el epílogo de este proceso largo, tortuoso y costoso se ha convertido para muchos en un auténtico fiasco. Tras seis años de juicio, solamente el principal sospechoso fue condenado por el STL, que absolvió a los otros tres acusados.

Además, el tribunal también descartó todo vínculo directo entre el atentado y los líderes del Hezbolá o el régimen sirio, con el cual Rafic Hariri acababa de enemistarse justo antes de su asesinato, al unirse a la oposición a la tutela siria sobre el país.

"Todo esto fue inútil (...) Durante 15 años, cobraron dinero a cambio de nada", se lamentó Saad al Ferikh, un joven residente de Tariq al Jdidé, principal bastión pro-Hariri en Beirut, tras la transmisión en directo por televisión de la sentencia.

En tanto Líbano se hunde cada vez más en la crisis económica y la pobreza, y el Estado se encuentra en bancarrota desde marzo, muchos deploran el presupuesto millonario para financiar al STL, estimado entre 600 millones y 1.000 millones de dólares.

- "Una broma" -

En Tariq al Jdidé, los residentes esperaban más de un tribunal internacional, señala Rayan, sobre todo porque desde el 4 de agosto han aumentado las solicitudes de una investigación internacional sobre la explosión mortífera en el puerto de Beirut.

"Después de 15 años, eligieron a una persona que quieren hacernos creer que fue el responsable de todo este problema. Es una broma", lamentó la joven, rodeada de retratos de Rafic Hariri.

"Tenemos el sentimiento de que una montaña parió un ratón", fustigó Karim Emile Bitar, profesor de Ciencias Políticas.

Cada vez más decepcionados, los libaneses acogieron este fallo con tibieza, inclusive con indiferencia.

En la prensa local, las portadas, titulares y comentarios divergen según su proximidad u hostilidad hacia el Hezbolá, no obstante, la mayoría coincide en que la larga y onerosa aventura de la justicia internacional no fue concluyente.

"Perimido", titula este miércoles el diario pro-Hezbolá Al Akhbar sobre fondo de una foto de la sala del tribunal del STL marcada con un sello rojo.

"Las diferentes partes del Líbano interpretan la decisión del STL como mejor les parece", señala Nadim Houry, director de la Iniciativa árabe de reforma, un centro de investigación.

Algunos se sienten vengados por la incriminación de un sospechoso perteneciente al Hezbolá, Salim Ayash, otros lamentan la absolución de los otros tres acusados, añade.

"Es un resultado profundamente insatisfactorio porque las interrogantes fundamentales continúan sin respuesta y seguirán dividiendo a los libaneses", prosigue Houry.

Pero han sido evitadas nuevas tensiones políticas o problemas de seguridad, estima Bitar. "Tal vez sea una buena noticia para la paz social en el Líbano", añade.

Líbano sigue curando sus heridas tras la explosión del 4 de agosto, su peor tragedia en tiempos de paz, ocurrida cuando el descenso a los infiernos se aceleraba por la crisis política, económica y social sin precedentes, ampliada por la pandemia de coronavirus.

"Tantas catástrofes han tenido lugar desde" el asesinato de Rafic Hariri, lamenta Bitar: "No diría que no fue un acontecimiento, pero este fallo no provocó el impacto que podría tener".

© 2020 AFP