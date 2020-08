La arquera chilena Christiane Endler ve al PSG "cada vez más cerca" del Lyon

Anuncios Lee mas

París (AFP)

"Estamos cada vez más cerca de ellas, podemos disputarle un título" al todopoderoso Lyon, aseguró en una entrevista con la AFP la arquera chilena del París Saint-Germain, Christiane Endler, antes de debutar contra el Arsenal el sábado (18h00 GMT) en los cuartos de final de la 'Final 8' de la Liga de Campeones femenina, que se disputa en Bilbao y San Sebastián.

La capitana de la selección chilena, que lideró a sus compañeras en Francia-2019 en la primera participación de la 'Roja' femenina en un Mundial, aspira a clasificar a Chile para sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio en 2021, mientras ayuda a desarrollar el fútbol femenino en su país con una escuela para niñas.

Pregunta: ¿Cómo afronta la 'Final 8' de la Liga de Campeones?

Respuesta: "Estamos muy contentas y ansiosas de poder participar nuevamente en una competencia tan importante. Llevamos mucho tiempo esperando jugar. Sin duda va a ser más diferente que las otras ediciones pero no por eso va a tener menos valor que las otras veces. Estamos preparadas, llevamos un tiempo entrenando bastante".

P: El PSG quedó segundo en la liga francesa y el pasado 9 de agosto cayó por penales en la final de la Copa de Francia. ¿Está ya en disposición de disputarle títulos al Lyon, gran dominador del fútbol europeo estos años?

R: "Yo creo que sí. Siempre hemos hecho muy buenos partidos contra el Lyon, muy parejos. Pienso que somos el equipo que mejor le sabe jugar al Lyon. Cada vez estamos más cerca, el partido (la final de la Copa de Francia) estuvo muy apretado, fue muy abierto, podría haber ganado cualquiera. Hemos mejorado, estamos cada vez más cerca de ellas y podemos disputarle un título, sin lugar a dudas".

P: El año pasado quedó como segunda mejor arquera del mundo en el premio The Best de la FIFA. ¿Tiene como objetivo personal ganar ese galardón?

R: "Sí, yo siempre me pongo objetivos altos, siempre dije, incluso cuando empecé a jugar, que algún día iba a ser la mejor del mundo y a lo mejor lo logro o no, pero mi objetivo es mejorar siempre y si eso significa ganar el premio, feliz".

P: La selección chilena tiene el repechaje para los Juegos Olímpicos en febrero de 2021 ante Camerún, ¿lo ve igualado o cree que su equipo es favorito?

R: "Veníamos muy bien (antes del parón por el coronavirus), jugando mucho mejor que en el Mundial incluso. Estábamos muy bien preparadas en ese momento (el repechaje iba a disputarse los pasados 9 y 15 de abril). En este momento no sé cómo está Camerún, si está entrenando o no, en Chile acabamos de volver a entrenar esta semana. No sabría decir si estamos mejor que ellas, pero tenemos buen tiempo para prepararnos, espero que podamos usar las fechas FIFA que vienen. En Chile está un poco complicada la cosa por el coronavirus, todavía no se sale de cuarentena, pero esperemos que para ese entonces ya estemos bien".

P: ¿Qué le falta a Chile para consolidarse como una de las potencias regionales?

R: "Creo que durante los últimos dos-tres años se ha venido trabajando muy bien a nivel selección, se le ha dado la importancia necesaria. Yo creo que todavía falta mucho que los clubes se involucren más en el fútbol femenino. A nivel formativo falta mucho allá. Los clubes tienen categorías adultas, sub-17, pero de ahí para abajo son muy pocos los clubes que tienen formación y es la base de lo que viene para adelante. Si se trabaja desde más pequeñas, podemos sacar mucho mejor resultado en un futuro".

P: Ha impulsado una escuela de fútbol para niñas en Chile, ¿cómo es ese proyecto?

R: "Es una escuela exclusivamente para niñas y la idea es poder brindarles un espacio donde puedan practicar el deporte. En Chile no había muchos lugares donde practicar el fútbol femenino, al menos yo no tuve la posibilidad de hacerlo desde pequeña, entonces la idea es poder darles esa oportunidad a todas las niñas".

P: ¿Se siente un poco responsable de hacer que crezca el fútbol femenino entre las niñas para que tengan más opciones de las que tuvo usted?

R: "Sí, yo creo que todas las que estamos en este momento somos un poco responsables de poner presión, de ayudar, de mostrar un camino a las futuras generaciones. Creo que hemos abierto puertas a muchas niñas que no conocían el fútbol femenino en Chile y que ahora tienen algunas referentes. Yo cuando empecé ni siquiera sabía que había fútbol femenino en Europa y la idea es que cada vez se involucren más niñas en el deporte".

