Redes sociales se preparan para intentos de Trump de cuestionar resultados electorales

San Francisco (AFP)

Twitter dijo el viernes que se está preparando para los intentos del presidente Donald Trump para atacar la integridad de las elecciones estadounidenses, luego que medios estadounidenses informaran que Facebook y YouTube estaban planeando sus propias defensas.

Trump ha utilizado Twitter en particular para avivar dudas sin fundamento sobre la votación por correspondencia, pocos meses antes de unas elecciones en las que se espera que el voto por correo sea masivo debido a la pandemia de covid-19.

"Tomamos los aprendizajes de cada elección reciente en todo el mundo y los usamos para mejorar nuestro trabajo", dijo a la AFP la vicepresidenta de políticas públicas de Twitter, Jessica Herrera-Flanigan.

"Esto incluye asociarse con el gobierno, la sociedad civil y nuestras empresas pares para identificar, comprender y mitigar mejor las amenazas al debate público, tanto antes como después de una elección".

Twitter dijo que planea tratar el período electoral en Estados Unidos con la perspectiva de que el recuento de votos demore mucho más de lo habitual debido a la pandemia.

Facebook también está diseñando escenarios postelectorales, considerando incluso la posibilidad de que Trump use a la red social líder para proclamarse vencedor sin fundamento, para afirmarlo o intentar deslegitimar una eventual victoria opositora, según The New York Times.

El director de Facebook, Mark Zuckerberg, y otros altos ejecutivos de la empresa están celebrando reuniones diarias sobre estos temas, dijo el Times, citando fuentes que reclamaron anonimato.

Las opciones incluyen la posibilidad de crear un "interruptor automático" para rechazar publicidad política después del día de las elecciones para frustrar la difusión de información errónea, según el informe.

Facebook lanzó la semana pasada su centro de información de votaciones luego que las plataformas de Internet dieran a conocer nuevos movimientos para proteger las elecciones de noviembre de manipulaciones e injerencias.

Facebook, Google y otras plataformas en línea están llevando a cabo un esfuerzo coordinado para frenar la propagación de informaciones erróneas y frustrar los esfuerzos por manipular a los votantes.

Google anunció la semana pasada nuevas funciones de su motor de búsqueda para proporcionar información detallada sobre cómo registrarse y votar, dirigiendo a los usuarios hacia las administraciones electorales locales.

YouTube, propiedad de Google, eliminará por ejemplo "videos que contienen información pirateada sobre un candidato político compartida con la intención de interferir en la elección", según un comunicado difundido por la compañía.

También suprimirá videos que promueven iniciativas como convocar a los electores a que generen largas filas de votación.

Un grupo industrial que comprende a ejecutivos de Google, Microsoft, Reddit, Pinterest y Twitter, se reunió con agencias federales la semana pasada, incluido el grupo de trabajo del FBI sobre la injerencia extranjera en las elecciones estadounidenses.

Facebook y Google no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios formuladas el viernes por la AFP.

