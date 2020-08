Elenco de "The West Wing" se reúne en nuevo episodio para promover voto en EEUU

Martin Sheen interpretó al presidente Josiah Bartlet en "The West Wing"

Los Angeles (AFP)

El elenco del aclamado drama político televisivo "The West Wing" volverá a reunirse para un episodio especial en apoyo a la campaña de participación electoral de Michelle Obama, anunció HBO Max el martes.

Martin Sheen, Rob Lowe y Allison Janney volverán a interpretar a miembros de una administración demócrata ficticia, en apoyo de la campaña "When We All Vote" (Cuando todos votamos), de cara a las elecciones de noviembre.

El especial, que se emitirá en el otoño boreal, se filmará en un escenario de un teatro de Los Ángeles y volverá a representar el episodio "Hartsfield Landing", de la tercera temporada del drama de la cadena NBC, ganador de múltiples premios Emmy.

Será la primera vez que el elenco original sobreviviente y el creador Aaron Sorkin se reúnan en 17 años, informó la plataforma HBO Max en un comunicado.

"Tuvimos una experiencia tan única y maravillosa que no queremos volver y tener una versión menor", dijo Bradley Whitford, quien interpretó al sub jefe de gabinete de la Casa Blanca, Josh Lyman, al programa Today Show de NBC.

"Esta fue una forma para usarnos volviendo a estar juntos... para hacer una declaración que promueva que la gente vaya a votar".

El programa, que se desarrolló entre 1999 y 2006, obtuvo 26 premios Emmy, los máximos galardones de la televisión estadounidense, incluidos cuatro premios consecutivos al mejor drama.

Representaba el funcionamiento interno de la Casa Blanca, centrándose en las relaciones entre los funcionarios en un contexto de intrigas en Washington, elecciones nacionales y geopolítica.

"The West Wing", que evoca la icónica Ala Oeste de la Casa Blanca, desde donde despacha el presidente estadounidense, tuvo un seguimiento casi de culto y cautivó a una audiencia de todo el mundo, pero terminó después de su séptima temporada con menos aficionados y tras la muerte de su coprotagonista John Spencer.

El programa refleja a un presidente demócrata (Sheen) ferozmente intelectual y moralmente virtuoso, algo criticado por algunos miembros de la derecha política que lo apodaron "El ala izquierda".

El episodio "Hartsfield's Landing" expone el intento del personaje de Whitford para ganar votantes en una ciudad remota y ficticia de New Hampshire del mismo nombre, donde las papeletas se cuentan inmediatamente y que siempre predice el ganador de las primarias en ese estado.

"When We All Vote" es un grupo copresidido por Michelle Obama, primera dama entre 2009 y 2017, el actor Tom Hanks y otros, para incrementar la participación en las urnas.

