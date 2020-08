Pompeo continúa en Baréin su gira destinada a acercar a Israel con países árabes

Anuncios Lee mas

Manama (AFP)

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se reunió este miércoles con los principales dirigentes de Baréin, tercera escala de su gira por Oriente Medio destinada a acercar a Israel y los países árabes.

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó en Twitter que había hablado con el príncipe heredero Salman bin Hamad al Jalifa de la "importancia de reforzar la paz y la estabilidad en la región, incluso mediante el refuerzo de la unidad (de los países árabes) del Golfo para frenar la influencia maligna de Irán".

Manama es la tercera escala de la gira de Pompeo, que ya lo llevó a Israel y Sudán.

A principios de su viaje el lunes, declaró sentirse optimista sobre la posibilidad de ver a otros países árabes seguir los pasos de Emiratos Árabes Unidos, que el 13 de agosto anunció la normalización de sus relaciones con Israel.

Pero el martes se enfrentó al rechazo de Sudán, cuyo gobierno dijo que no tenía "mandato" para normalizar relaciones con Israel durante el periodo de transición, que se inició tras la caída del expresidente Omar al Bashir y que se prolongará hasta 2022.

Baréin, que mantiene contactos con Israel desde los años 1990, fue el primer país del Golfo que celebró el acuerdo entre Emiratos e Israel.

Ambos comparten con otros países árabes de la región la misma hostilidad hacia Irán. Manama acusa a la República Islámica de instrumentalizar a la comunidad chiita de Baréin contra la dinastía sunita en el poder.

Un responsable bareiní afirmó el 20 de agosto que su país es un Estado soberano y que sus decisiones pueden estar motivadas por sus "intereses nacionales", al tiempo que reafirmó el apoyo de Manama a los "derechos de los palestinos".

Pero el acercamiento con Israel engendró críticas en algunos países árabes, y es poco probable que Baréin, un aliado cercano a Arabia Saudita, peso pesado de la región, establezca relaciones sin la bendición de Riad.

- Rol de intermediario -

Arabia Saudita no criticó el acuerdo pero reafirmó que no normalizaría relaciones con Israel hasta que no haya un acuerdo de paz en Oriente Medio.

Incluso podría afectar a la imagen del reino como líder del mundo islámico.

Analistas declararon que incluso si Pompeo no logra convencer a Baréin de la utilidad de las relaciones con Israel, este pequeño reino puede desempeñar un importante papel de intermediario en la diplomacia regional.

"Aunque Arabia Saudita no puede normalizar directamente sus relaciones debido al punto muerto en el proceso de paz, Baréin podría convertirse en un elemento central para los intercambios sauditas e israelíes", declaró a la AFP Andreas Krieg, del King's College de Londres.

Después de Baréin, Pompeo viajará el miércoles a Emiratos para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Abdalá bin Zayed al Nahyan.

La víspera mantuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Abu Dabi, jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, considerado como el artífice del acuerdo con Israel.

Los dos hombres hablaron de este pacto histórico "y de las perspectivas de reforzarlo para favorecer la bases de la paz y de la estabilidad en la región", informó la agencia oficial WAM.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desmintió informaciones según las cuales el acuerdo con Abu Dabi incluía la venta de aviones de combate F-35 estadounidenses a Emiratos.

Declaró además que se oponía a tal transacción, que podría privar a Israel de su superioridad tecnológica en la región.

