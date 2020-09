Grandes Ligas suspenden al cubano Chapman y los mánagers Boone (Yankees) y Cash (Rays)

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El cerrador cubano de los Yankees de Nueva York, Aroldis Chapman, recibió este miércoles una suspensión de tres juegos de parte de las Grandes Ligas de béisbol, mientras que los mángers Aaron Boone y Kevin Cash también fueron sancionados con un partido cada uno luego de un amago de trifulca entre los dos equipos el martes.

Los castigos, que incluyen multas por cantidades no reveladas, se impusieron después de una confrontación que vaciaron las bancas al final de la victoria 5x3 de los Yankees sobre los Rays de Tampa Bay la noche anterior.

Chapman fue disciplinado por supuestamente lanzar intencionalmente un pitcheo cerca de la cabeza del bateador Mike Brosseau de Tampa Bay en la parte alta de la novena entrada.

El cubano, que apeló su suspensión, dijo que su lanzamiento de 101 mph cerca de la cabeza de Brosseau no fue deliberado.

"Quiero dejar esto en claro: no tenía ninguna intención de golpear a nadie", señaló Chapman a través de un traductor. "Hay muchas idas y venidas, equipos compitiendo por el primer lugar. Hay mucha tenacidad entre los equipos, pero es comprensible cuando estás compitiendo (por los playfofs)".

Los Rays poseen el mejor récord de la Liga Americana con balance de 25-12, mientras que los Yankees le siguen detrás en la División Este de la Liga Americana con récord de 20-14.

Los equipos vaciaron las bancas y se enfrentaron entre sí luego de que Chapman tensara las emociones por su peligroso lanzamiento.

El mánager de los Yankees, Boone, fue multado y suspendido como resultado de las acciones de Chapman.

Por su parte, el piloto de Tampa, Cash, también fue expulsado por comentarios posteriores que incluían señalar que su equipo también tiene lanzadores que pueden lanzar la pelota con fuerza y rapidez.

Boone y Cash se perderán este miércoles el partido final de la serie entre ambos clubes en el Yankee Stadium.

Chapman señaló que "si miras mi carrera, los años que he jugado en esta liga, nunca he tenido problemas ni he estado en una situación en la que golpeé a alguien a propósito. Por supuesto que hay lanzamientos que van cerca de los bateadores, pero nunca hubo la intención de golpear a nadie".

