Messi regresa a los entrenamientos del Barcelona

Barcelona (AFP)

Un reencuentro tenso. Lionel Messi se incorporó este lunes al grupo del FC Barcelona luego de su reciente intento infructuoso de abandonar el club culé.

El argentino apareció conduciendo en la ciudad deportiva Joan Gamper justo después de las 16h00 (14h00 GMT), constató un periodista de la AFP.

En su primera sesión de trabajo junto con el nuevo técnico azulgrana, Ronald Koeman, Messi se entrenó en solitario "como marca el protocolo de la Liga", indicó con una fotografía de apoyo el FC Barcelona en un comunicado, ya que el argentino aún no cuenta con un test negativo por coronavirus.

Messi concedió una explosiva entrevista el viernes al medio Goal.com en la que anunció que continuaba en el Barcelona para evitar ir a juicio, pero fue muy crítico con la directiva del club.

La semana pasada el argentino no había acudido a los primeros entrenamientos del Barcelona como una señal de que había decidido salir.

Finalmente el astro argentino cedió en sus propósitos. Optó por no acudir a la justicia para protestar por exorbitante cláusula de rescisión de 700 millones de euros, pero no tembló a la hora de acusar al presidente Bartomeu de haber incumplido su promesa de haberle dejado irse si ese era su deseo.

- Posible marcha de otros jugadores -

Ahora Messi regresa y presumiblemente lo hará sin su amigo Luis Suárez, y sin Arturo Vidal, con los que Koeman no cuenta, según los medios, y que podrían continuar sus carrera en el fútbol italiano.

La última vez que Messi fue visto con los colores azulgranas fue en los cuartos de la Champions, cuando el Bayern Múnich, a la postre vencedor, eliminó al Barça con un histórico 8-2.

"Quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions -ha ganado cuatro-. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa (partido contra el Bayern). Todo eso me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo", argumentó Messi el viernes a Goal.com desde su casa en Castelldefels (afueras de Barcelona).

Su decisión de quedarse podría sin embargo volverse en contra del Barcelona, en el que sólo permanecería la temporada que está a punto de comenzar. A partir de enero, Messi será autorizado a entrar en negociaciones con otros clubes, y a partir del 30 de junio quedará libre de todo contrato.

- Reconquista -

Ahora, la superestrella culé deberá reintegrarse al grupo y ganarse de nuevo la confianza del vestuario, y del técnico Ronald Koeman, con el que, según la prensa española, su relación dista de ser idílica.

El argentino comunicó su deseo de buscar nuevos horizontes un día después de una fuerte discusión con Koeman.

Messi habría reprochado al sucesor de Quique Setién su decisión de descartar a su socio de ataque y amigo Luis Suárez, de igual modo que a otros jugadores con peso en el vestuario como Arturo Vidal, Ivan Rakitic o Samuel Umtiti.

Suárez, que también acudió al entrenamiento de este lunes, podría ser traspasado a la Juventus de Turín, mientras que Vidal suena como refuerzo del Inter.

En cuanto a Koeman, había prevenido en su primera rueda de prensa, cuando las diferencias con Messi eran solo un rumor, que él sólo quería a "jugadores que quieran estar aquí y darlo todo".

Si la 'Pulga' logra destensar la cuerda con el antiguo central holandés, y siempre y cuando que no dé positivo por coronavirus, podría regresar a los terrenos de juego el sábado, en el amistoso de pretemporada contra el Gimnastic de Tarragona (D3).

O en su defecto cuatro días más tarde ante el Girona (2ª división).

Su primer partido desde la debacle ante el Bayern, y el primer paso para reconquistar el club del que nunca se fue.

© 2020 AFP