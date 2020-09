Londres, amenazado sin acuerdos comerciales si vulnera acuerdo de paz en Irlanda

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El Reino Unido reanuda el martes sus negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE) y con Estados Unidos, entre advertencias de que sus planes de revisar disposiciones sobre Irlanda del Norte en el acuerdo de Brexit podrían dar al traste con ambas.

El primer ministro, Boris Johnson, lanzó una bomba el lunes sobre las estancadas conversaciones posbrexit con la UE amenazando con abandonarlas si no dan resultado a mediados de octubre.

Su gobierno también reconoció que presentará el miércoles al parlamento una legislación para "clarificar" aspectos del acuerdo de divorcio, que entró en vigor el 31 de enero, relativas a Irlanda del Norte.

Esto se interpretó como un modo de modificar disposiciones claves de dicho tratado, inscrito en la ley internacional, algo que podría dañar la reputación del Reino Unido y la confianza de sus socios.

La UE advirtió que respetar lo firmado es una condición indispensable para que avancen las negociaciones sobre el acuerdo comercial, que debería alcanzarse próximamente dejando tiempo a su ratificación si se quiere que entre en vigor el 1 de enero de 2021.

Ese es el día en que el Reino Unido abandonará efectivamente las reglas europeas, aplicadas aún durante el periodo de transición que termina con las doce campanas de la nochevieja.

Si no hay tratado de libre comercio entre Londres y Bruselas, el país se precipitará a un abismo de cuotas, aranceles y controles aduaneros que prometen colapsar sus puertos y provocar escasez de productos.

Revive así el espectro de una ruptura brutal que el martes, por segundo día consecutivo, hacía desplomarse estrepitosamente la libra esterlina.

- "Consecuencias" más allá de la UE -

"Necesitamos ver más realismo de la UE sobre nuestra condición de país independiente", afirmó el negociador jefe británico, David Frost, antes de recibir a su homólogo europeo, Michel Barnier, quien debía subrayar la amenaza que cualquier cambio al Tratado de Retirada representa para la negociación posbrexit.

Paralelamente, el Reino Unido busca utilizar su recién recuperada independencia para cerrar lo antes posible un gran acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Y para ello reanuda también este martes negociaciones a las que ha invitado a representantes de los partidos Republicano y Demócrata.

Pero estas también podrían verse amenazadas, advirtió un congresista demócrata, si sus planes para Irlanda del Norte ponen en peligro la frágil paz alcanzada en la provincia en 1998 tras tres décadas de sangrientos enfrentamientos entre unionistas protestantes y republicanos católicos.

"Si el Reino Unido (...) viola el Acuerdo de Viernes Santo, no habrá un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido. Punto", sentenció Brendan Boyle en las ondas de la BBC.

"El Reino Unido debe entender que habrá consecuencias que van mucho más allá de su relación de confianza con la UE", subrayó el congresista demócrata.

"Es muy difícil entrar en una negociación comercial con una parte que habría acabado de romper un acuerdo muy importante para nosotros. ¿Por qué entrarías en negociaciones con esa parte que podrían darse la vuelta y usar la misma táctica contra ti?", agregó.

El gobierno de Johnson afirma que no pretende anular las disposiciones del acuerdo de Brexit destinadas a garantizar que no se reimponga una frontera entre Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda, sino solo armonizarlas con la ley británica para proteger los intereses de los norirlandeses como "red de seguridad" si no se alcanza un acuerdo comercial con la UE.

Pero diputados norirlandeses lo acusaron el martes de utilizar la paz en Irlanda como moneda de cambio.

Y la maniobra provocó la dimisión del jefe del departamento legal del gobierno británico, Jonathan Jones, "muy descontento" según el diario Financial Times con la decisión de cambiar partes de un tratado internacional legalmente vinculante.

Vuelve así al parlamento británico el viejo problema imposible del Brexit: cómo mantener las reglas del mercado común europeo para Irlanda del Norte, con el objetivo de no imponer una frontera, al tiempo que se la mantiene en un mercado británico cuyas futuras reglas pueden divergir sustancialmente, en particular en función del acuerdo comercial con Estados Unidos.

