"Llegaremos a París", lanza el director interino del Tour de Francia

Poitiers (Francia) (AFP)

El director interino del Tour de Francia François Lemarchand se mostró convencido de que el pelotón superará todas las dificultades ligadas a la pandemia del covid-19 y llegará a París el 20 de septiembre, aseguró a la AFP este miércoles.

Lemarchand ha tenido que pasar a dirigir la Grande Boucle después de que Christian Prudhomme diera positivo el lunes en un test de detección del nuevo coronavirus y tenga que pasar una cuarentena hasta la próxima semana.

"No esperábamos que cinco o seis meses después de haber tenido que acortar la París-Niza (un día), nos estuviésemos enfrentando aún a esto", admitió Lemarchand, que también ha dirigido la carrera que tradicionalmente sirve de preparación para el Tour, entre la capital francesa y la capital de la Costa Azul.

"Pero lo afrontaremos" (el coronavirus), lanzó desafiante a la AFP antes del inicio de la 11ª etapa, que acabó este miércoles en Poitiers con la victoria al esprint del australiano Caleb Ewan.

Lemarchand recordó la importancia del Tour para el público francés después del gran número de espectadores que se citó en las carreteras de la costa atlántica para seguir en directo el martes la etapa con final en la isla de Ré.

"Llegaremos hasta el final. Tenemos que llegar hasta el final y no hay razón para no poder hacerlo. Si todos respetamos las reglas (de protección contra la pandemia), no estamos preocupados" por un eventual final prematuro de la Grande Boucle.

El covid-19 ya obligó a retrasar la carrera del mes de julio a finales de agosto-septiembre, obligando con ello a reorganizar todo el calendario ciclista internacional.

La pandemia también provocó el temor a tener que recortar la carrera (de 21 etapas) por el protocolo sanitario impuesto por el gobierno francés, que obligará a expulsar a un equipo de la competición si se registran dos o más casos positivos al covid-19 en su seno en el plazo de una semana.

"Ahora que hemos superado la primera valla, estoy convencido de que llegaremos a París", insistió Lemarchand después de que el martes se conocieran los resultados de los test a los que fueron sometidos todos las personas implicadas en el Tour. Ningún ciclista dio positivo, aunque se detectaron cinco contaminados, cuatro miembros del personal de otros tantos equipos y... el propio Prudhomme, que tendrá que estar aislado siete días.

"Le pasaré el bastón de mando el próximo lunes con gran placer. (El Tour) es suyo, él es quien lo hace avanzar", explicó.

- Masiva presencia de aficionados -

Lemarchand insistió en destacar la masiva presencia de público en las carreteras pese a la pandemia. "Lo vimos en la etapa de ayer (martes). Contamos con un gran apoyo popular. Todo el mundo vio que (el Tour) es un acontecimiento social".

"Si hubiésemos corrido en julio no hubiésemos tenido tanto público. Este es mi 26º Tour y cuando ves la gran cantidad de público te das cuenta de la importancia de la carrera", añadió.

"Por ello le debemos al público llegar hasta el final y hacer las cosas correctamente, tal como estamos haciendo".

La policía francesa explicó a la AFP que el número de aficionados en las carreteras está siendo similar al que se concentra en cualquier edición que se dispute en el tradicional mes de julio: medio millón de personas a diario.

El próximo lunes, en la segunda jornada de descanso del Tour, todas las personas implicadas en el Tour volverán a someterse a pruebas del covid-19. Si todo sale como espera la organización, la carrera tendrá el visto bueno para poder llegar a París, con el tradicional desfile por los Campos Elíseos, el 20 de septiembre... con Prudhomme al frente de todo el dispositivo.

