Austriaco Thiem barre a Medvedev y jugará su cuarta final de Grand Slam

Nueva York (AFP)

En un duelo de favoritos al título, el tenista austriaco Dominic Thiem batió en tres sets al ruso Daniil Medvedev y avanzó a la final del Abierto de Estados Unidos, que jugará contra el alemán Alexander Zverev.

Con mayor claridad de la esperada, Thiem (2º sembrado) superó a Medvedev (3º) por 6-2, 7-6 (9/7) y 7-6 (7/5) en dos horas y 55 minutos de juego, impidiendo que el ruso repitiera presencia en la final del US Open.

A sus 27 años recién cumplidos, Thiem clasificó a la cuarta final de un torneo de Grand Slam de su carrera, en la que tratará de romper la racha de derrotas que le llevó a caer dos veces ante Rafa Nadal en Roland Garros (2018 y 2019) y una ante Novak Djokovic en el Abierto de Australia (2020).

"Será a todo o nada (...) Si gano, tendré mi primera victoria, y si no, probablemente tendré que llamar a Andy Murray para saber cómo es estar 0-4", bromeó Thiem sobre el escocés, que perdió sus cuatro primeras finales antes de levantar el US Open de 2012.

Thiem o Zverev alzarán después de la final del domingo el primer torneo 'Major' que han dejado libre Djokovic, Nadal y Federer desde 2016.

Medvedev, en cambio, no podrá jugar su segunda final consecutiva en Flushing Meadows después de la que perdió ante Nadal en 2019.

Al final del choque, Thiem dejó claro que el contundente marcador no reflejó la dificultad de la batalla ante Medvedev.

"Fue todo menos rutinario. En el primer set tuve un poco de suerte y después hubo un gran tenis de los dos (...) En el segundo y tercer set jugué mi mejor tenis", señaló. "Fueron unas gran semifinales".

- "Energía ganadora" -

Identificados automáticamente como favoritos en el US Open tras la descalificación de Djokovic en los octavos, Thiem y Medvedev exhibieron su impresionante juego defensivo sobre la pista Arthur Ashe en un duelo que se decidió por la mayor efectividad de Thiem en momentos clave, especialmente los 'tie breaks del segundo y tercer set.

"El tenis trata de pequeños puntos. A veces se ganan estos puntos, a veces se pierden. Hoy he perdido los puntos más importantes. Así es como consiguió la victoria", explicó Medvedev. "Pero creo que fue un partido de alto nivel y Dominic jugó muy bien".

La primera manga se la apropió con cierta comodidad Thiem en solo 34 minutos después de que Medvedev protagonizara una fuerte discusión con los oficiales por un 'challenge' (desafío). El ruso, que hasta entonces no había concedido ni un set en todo el torneo, perdió la concentración pero al inicio de la segunda manga parecía de vuelta en el partido adelantándose 4-2.

A pesar de la superioridad de su servicio (Medvedev firmó 12 'aces' por 2 de Thiem), el ruso fue perdiendo esa ventaja, y tras desperdiciar dos pelotas de 'break' con 5-5, perdió el segundo set en un ajustado 'tie-break'.

Thiem sufrió un pequeño incidente durante el segundo set al resbalar cuando buscaba devolver un golpe del ruso, desahogándose a gritos al levantarse.

"Estaba frustrado. No sé cómo me podía resbalar en una pista dura. Y era un momento importante", recordó. "Me empezó a doler, me cambié de zapatillas y ahora no tengo dolor. Espero que no sea solo la adrenalina y que mañana esté bien".

En el tercer set, Medvedev llegó a tener un punto de set cuando servía con 5-3 pero Thiem ganó un punto de 38 golpes para llevarse el juego y llevar la manga a un nuevo 'tie-break'.

Medvedev redujo a 5-4 una desventaja inicial de 5-1 en ese desempate pero finalmente tuvo que hincar la rodilla ante un rival que le superó en intensidad y juego.

"Creo que él tuvo un poco más de energía esta noche. Llamémosle una energía ganadora (...) No hice nada malo, pero él estaba jugando muy bien", reconoció Medvedev.

Sobre la final del domingo, Thiem se mostró emocionado de poder jugar contra Zverev, con quien dijo que mantiene "una gran amistad y rivalidad".

"Es increíble que nos encontremos en una final de Grand Slam (...) Será un partido abierto, me tengo que enfocar en devolver su primer servicio, que es fuerte y preciso", dijo el austriaco sobre Zverev, que previamente había derrotado al español Pablo Carreño remontando dos sets en contra y sumando hasta 24 'aces'.

© 2020 AFP