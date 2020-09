Los Alpes, último aliado de Urán y López para acabar con la hegemonía eslovena en el Tour

Anuncios Lee mas

Grenoble (Francia) (AFP)

Cuando quedan seis días para el final, el Tour entra en su semana decisiva con tres etapas alpinas y una cronoescalada (el sábado), en las que Rigoberto Urán y Miguel Ángel 'Supermán' López, los mejores colombianos en la general (3º y 4º) tendrán la última oportunidad para impedir que el domingo suene en París el himno esloveno.

Dos corredores de este pequeño país balcánico, Primoz Roglic y Tadej Pogacar, han dominado hasta ahora la carrera con mano de hierro: uno se mantiene como firme maillot amarillo tras 15 etapas y el otro se ha apuntado ya dos etapas y es segundo de la general, a 40 segundos de su compatriota.

Tras la etapa del domingo, ganada por Pogacar con Roglic a su rueda, Egan Bernal, vigente campeón de la prueba, y Nairo Quintana se despidieron del triunfo en París y virtualmente del podio también, por lo que las chances colombianas de ver a uno de sus pedalistas entre los mejores se reducen ahora a Urán y López.

El veterano líder de Education First es tercero a 1:34 del líder, mientras que 'Supermán' está solo once segundos por detrás de 'Rigo'. "Las ambiciones son grandes", declaró este lunes el jefe de filas del Education First.

Pero más que las diferencias moderadas en la clasificación general, similares a las del último Tour a estas alturas, es el dominio ejercido por Roglic, al frente del potente Jumbo-Visma, y Pogacar, pese a sus 21 años de edad, lo que impide pensar que la situación actual pueda cambiar mucho en París.

"Hay dos rivales que están muy fuertes y un equipo con un ritmo muy alto, pero vamos a seguir concentrados hasta París", añadió Urán.

Pero quedan tres etapas de montaña (la más difícil será la del miércoles, con el ascenso final a Méribel) y una cronoescalada el sábado, en la Planche de Belles Filles, que pueden provocar más de un desfallecimiento.

- Nuevos test anticovid -

'Supermán' López espera que las cumbres alpinas le permitan pasar al ataque: "Quisiera atacar y dar espectáculo, pero acá el nivel está muy alto, con un gran ritmo en todas las etapas y el desgaste es mucho mayor, por lo que no tenemos otra que mantener la rueda".

La inquietud de ciclistas y equipos, no obstante, no está este lunes en la carretera. Aprovechando la segunda jornada de descanso, todos los integrantes de las formaciones presentes en la carrera se han sometido a nuevos test de detección del covid-19, un plus de estrés ya que sigue la amenaza de expulsión de la carrera si se confirman más de dos positivos en un equipo.

Tras la primera ola de pruebas, hace una semana, ningún ciclista dio positivo, pero quedó patente que nadie está a salvo de un contagio, ya que entre los cinco casos detectados, estaba el propio patrón del Tour, Christian Prudhomme, ausente desde entonces en la carrera al tener que aislarse al menos por siete días.

Impasible hasta ahora, a Roglic no parece afectarle nada, ni siquiera cuando algún periodista le pregunta por el caso Aderlass, que reveló el dopaje de varios deportistas eslovenos. "No tengo nada que ocultar. Pueden creerme", insistió el líder el domingo con aparente calma.

- Duelo Roglic-Pogacar -

Revelación de este Tour 'versión covid', Pogacar se ha impuesto hasta ahora como el principal rival de Roglic por el amarillo y pese a su juventud ya demostró el año pasado en la Vuelta a España que puede aguantar tres semanas de competición y acabar en el podio de una 'grande' (fue tercero por detrás de Roglic y del español Alejandro Valverde).

Muy combativo hasta la fecha, habrá que ver si el joven esloveno sigue teniendo hambre de gloria o se conforma con un podio en su primer Tour. "Creo que debería estar un poco a la defensiva y ver cómo tengo las piernas", dijo prudentemente el domingo, aunque la escasa diferencia que separa a ambos y la cronoescalada del sábado juega a su favor.

"El recorrido (de la cronoescalada) me gusta", indicó a Pogacar, que ha ganado los dos últimos títulos de su país en la lucha contra el crono, el último derrotando precisamente a Roglic.

