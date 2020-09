Argentino Gonzalo Higuaín, la nueva figura del Inter de Miami de Beckham

Anuncios Lee mas

Miami (AFP)

Un día después de desvincularse de la Juventus, el delantero argentino Gonzalo Higuaín se convirtió este viernes en la nueva figura del Inter de Miami de la liga de fútbol norteamericana (MLS), club copropiedad de David Beckham.

"Me siento bien, me siento entero como jugador y eso me motivó a venir acá para probar una nueva liga y poder ayudar a crecer (al equipo), e individualmente poder demostrar que estoy vigente, que puedo seguir jugando gran fútbol", recalcó el atacante, de 32 años.

En el comunicado con el que anunció el fichaje, el Inter de Miami no detalla la duración ni las condiciones del contrato del 'Pipita' Higuaín.

De acuerdo con el diario Miami Herald, el argentino será el jugador mejor pagado de la MLS con un salario de unos siete millones de dólares anuales, por delante de figuras como los mexicanos Carlos Vela (Los Angeles FC) y Javier 'Chicharito' Hernández (Los Angeles Galaxy).

"Otro gran día en Miami trayendo un ganador a la familia... Bienvenido Gonzalo a nuestra familia", dijo el inglés David Beckham en un mensaje de bienvenida en su cuenta de Instagram.

Higuaín aterriza en un equipo debutante en la MLS, que actualmente ocupa la última posición de la Conferencia Este, pero que tiene ambiciosos planes de futuro y acaba de incorporar también al centrocampista Blaise Matuidi, campeón del Mundo con Francia en 2018 y también procedente de la Juventus.

"Es lo que buscaba: una nueva experiencia, una nueva liga y una hermosa ciudad. Estoy muy feliz de estar aquí y de que sea oficial", recalcó Higuaín, quien jugó tres Mundiales con la selección albiceleste y fue finalista en el de Brasil-2014.

El argentino llevaba una semana en Miami cerrando los detalles de su acuerdo con la franquicia estadounidense y a la espera de desvincularse de la Juventus.

El equipo turinés, al que pertenecía desde 2016, anunció el jueves la "finalización de mutuo acuerdo" del contrato con el ariete, con quien no contaba el nuevo técnico, Andrea Pirlo.

En Miami lucirá el número nueve en la camiseta y ocupará uno de los dos puestos de jugador franquicia. Antes de unirse a sus nuevos compañeros tendrá que cumplir con un periodo de cuarentena pero el Inter ya difundió unas imágenes del delantero practicando en solitario en su campo de entrenamiento.

"Nos complace cerrar un trato con Gonzalo e incorporar a un goleador experimentado y exitoso, que ha sobresalido en los mejores equipos y ligas del mundo", se felicitó Paul McDonough, director deportivo del Inter de Miami.

- "Ambición extraordinaria" del Inter -

Con su fichaje por el Inter, Higuaín cierra una larga carrera en el fútbol europeo cuya primera etapa fueron siete temporadas en el Real Madrid, donde conquistó tres títulos de liga.

En la primera campaña en Madrid, la 2006-07, el argentino llegó a coincidir con David Beckham, jugando juntos ocho partidos.

Posteriormente el 'Pipita' se trasladó al fútbol italiano para jugar con el Nápoles y la Juventus, además de dos cortas etapas en el AC Milan y el Chelsea inglés.

En total, el ariete ha marcado 306 goles en 632 partidos con sus clubes y 31 dianas en 75 juegos con la selección argentina.

Además de su ex compañero Matuidi, en el Inter se reunirá con otros cuatro futbolistas argentinos: Julián Carranza, Matías Pellegrini, Nicolás Figal y el recién llegado Leandro González Pirez.

La franquicia de Florida está viviendo una complicada primera temporada en la MLS, ocupando actualmente la última posición de la Conferencia Este con 8 puntos en 11 partidos, y está obligada a una pronta reacción si quiere clasificar para los playoffs.

"Estoy muy feliz de que el club haya podido cerrar a un jugador de tanta calidad, de tanta jerarquía. Estamos formando poco a poco un gran equipo", dijo el técnico del Inter, el uruguayo Diego Alonso. "La ambición del club es extraordinaria. Nos hemos tomado el tiempo para poder traer a los jugadores, ya que queríamos traer jugadores de este nivel".

Desde que comenzó a trabajar en el proyecto del Inter en 2013, Beckham y los otros propietarios del club han reiterado que aspiran a atraer a Miami a grandes estrellas del fútbol mundial.

Higuaín compartirá también campeonato con su hermano mayor, Federico Higuaín, quien ha militado en la MLS desde 2012 con los uniformes del Columbus Crew y, desde esta temporada, el DC United.

"La MLS ya la venía viendo desde hace muchos años por mi hermano", explicó. "Siempre fue una liga que me dio curiosidad, que la miraba con buenos ojos. Después de hablar con mi hermano y con la familia, creo que es un buen momento para poder venir".

© 2020 AFP