Honduras propone a la ONU crear plan de recuperación mundial pospandemia

Naciones Unidas (Estados Unidos) (AFP)

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, propuso este miércoles a la ONU convocar a un grupo de líderes mundiales para formular un plan de recuperación ante los efectos de la pandemia de covid-19 en el mundo.

"Proponemos, respetuosamente, que el secretario general convoque a un grupo selecto de líderes mundiales exitosos (...) para que ayuden a crear un plan, una hoja de ruta" para salir de la crisis después de la pandemia, expuso el gobernante en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Advirtió que será hasta que se concreten los resultados de una gestión de esa naturaleza que la ONU "podrá decir que estuvo a la altura de las circunstancias".

En los 75 años de existencia del organismo internacional, "no hemos podido evitar las guerras, no hemos podido evitar la inequidad, no hemos erradicado la pobreza, ni tampoco muchas enfermedades endémicas ni epidémicas", lamentó.

"Ahora que estamos inmersos en una nueva crisis mundial ocasionada por la pandemia del covid-19, debemos buscar nuevas ideas, nuevos consensos, siendo más creativos y más sabios para hacer realidad los propósitos que fueron enunciados en 1945" cuando se creó la ONU, propuso.

También demandó hablar "seriamente sobre el alivio financiero que debemos recibir de nuestros acreedores internacionales, los organismos multilaterales de crédito" porque "hasta el momento no han estado a la altura de esta colosal tragedia" que causó el coronavirus.

A su juicio, la pandemia ha desnudado la desigualdad en el mundo porque hubo países desarrollados que incautaron equipo médico y prohibieron las ventas a otra naciones y consideró que eso mismo puede pasar con las vacunas que están en desarrollo contra el nuevo coronavirus.

