El conflicto de Nagorno Karabaj, región separatista de Azerbaiyán

Una mujer llora ante el monumento conocido como El Llanto de la Madre el 26 de febrero de 2019 en Bakú, que conmemora la matanza de Jojaly en 1992, uno de los episodios más sangrientos de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán a finales de los 80 y principios de los 90 The massacre on February 25-26, 1992, is considered as one of the bloodiest and most controversial incidents of the war between Armenia and Azerbaijan for the control of the Nagorno-Karabakh region.

AFP/Archivos