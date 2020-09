El nuevo mundo de Julian Alaphilippe

Anuncios Lee mas

Imola (Italia) (AFP)

Al convertirse en campeón del mundo de ciclismo el domingo, el francés Julian Alaphilippe entró en un nuevo universo, con 28 años, y tiene ante sí unas perspectivas modificadas para la segunda parte de su carrera.

"Es un objetivo que me había fijado: ser campeón del mundo antes de retirarme", repitió este lunes el ciclista al día siguiente de coronarse en Imola (Italia). Pero al galo le quedan otros desafíos.

Las clásicas de las Árdenas: lo inmediato

Aunque el miércoles no disputará la Flecha Valona, la primera clásica que sumó a su palmarés en 2018, Alaphilippe piensa en la siguiente. La Lieja-Bastoña-Lieja, la decana de las clásicas, tendrá lugar el domingo, seis días antes de la Amstel Gold Race en Países Bajos.

Hasta el momento la Lieja se le ha resistido. Segundo en 2015 en su primera participación, protegió el triunfo de su compañero luxemburgués Bob Jungels dos años más tarde y fracasó en otras dos ocasiones.

Para el ciclismo francés, que espera al sucesor de Bernard Hinault en el palmarés desde hace cuarenta años, Lieja es la próxima gran cita. "Podré saborear el maillot en lindas carreras", celebró el nuevo campeón del mundo.

El Tour de Flandes: imperdible

"No tengo ni idea de lo que puedo hacer en el Tour de Flandes", sonrió Alaphilippe a una pregunta de un periodista flamenco sobre su primera participación en la 'Ronde' el 18 de octubre.

Su tono muscular en las ascensiones cortas y su destreza lograda gracias a su formación de ciclocrós (plata en categoría junior en el Mundial-2010) lo predisponen para desempeñar los papeles protagonistas. Pero en el seno de un equipo Deceuninck armado tradicionalmente sobre un recorrido específico que exige experiencia, prefiere mantenerse discreto.

"Es el año ideal para descubrirlo sin presión, sin estrés", aseguró en vista del calendario que agrupa excepcionalmente las carreras de las Árdenas, su terreno favorito, antes de las flamencas. "El objetivo principal es descubrir, disfrutar".

El oro olímpico: ¿el año que viene?

Tras quedar cerca de la consagración hace cuatro años, cuando una caída en el descenso de Vista Chinesa cortó de raíz su impulso hacia el podio de los JO de Rio de Janeiro, Alaphilippe tiene una deuda olímpica.

Cuarto en 2016 en la playa de Copacabana, el galo puede aspirar a lo máximo en los alrededores del Monte Fuji, donde finalizará la carrera de los Juegos de Tokio.

El próximo julio, en un circuito perfecto para sus características, la carrera de los JO tendrá lugar el fin de semana siguiente al cierre del Tour de Francia en los Campos Elíseos. La misma diferencia que entre la conclusión del Tour-2020 y el Mundial de Imola. ¿Una señal?

El Tour de Francia: la incógnita

Alaphilippe debe al Tour la mayor parte de su popularidad, luego de cinco victorias de etapa y su largo periodo de amarillo (14 días en 2019, 3 días en 2020). Pero mantiene el discurso del año pasado. El Tour, su clasificación general, no entra dentro de sus objetivos. "Por el momento", se encarga de precisar siempre.

"No lo tengo en mente. No es algo que me haya puesto en mi carrera, al menos a corto plazo", repitió en Imola. Sobre todo porque su actual equipo, centrado hasta el presente en las carreras de un día, no está pensado para apoyar a un líder en la montaña.

Las cosas pueden cambiar, tanto para la formación belga, que deberá tener en cuenta la emergencia del fenómeno Remco Evenepoel, como para el ciclista francés, que termina contrato al final de 2021. ¿Hacia dónde orientará entonces su carrera?

