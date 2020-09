España quiere "aclarar" el estatus laboral de los repartidores a domicilio

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El gobierno español quiere "clarificar" el estatus jurídico de los repartidores que trabajan para plataformas como Deliveroo, y que a su parecer deben considerarse más bien como empleados y no como trabajadores autónomos, anunció este martes la ministra de Trabajo.

"La norma que se va a elaborar clarificará la naturaleza laboral de esta relación" contractual, explicó la ministra Yolanda Díaz en rueda de prensa.

"No caben dudas de que una persona que va en bicicleta no es un emprendedor; es un simple trabajador" que además no tiene "ningún margen de autonomía en su relación laboral" con la plataforma, explicó la ministra, miembro del partido de izquierda radical Podemos, que gobierna en coalición con los socialistas de Pedro Sánchez.

La ministra hizo estas declaraciones días después de una decisión en la que el Tribunal Supremo español reconoció la existencia de "relación laboral" entre un repartidor y la empresa española Glovo.

En los últimos años, la justicia española pronunció numerosas decisiones relativas a denuncias de repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo. En unos casos decidió en favor de los demandantes, y en otros en favor de estas sociedades.

La británica Deliveroo fue condenada en dos ocasiones en 2019 en sendos procesos contra la Seguridad Social española, y que implicaban a cientos de repartidores.

La justicia española consideró entonces que Deliveroo debería haber declarado a esos repartidores como personal asalariado, y haber pagado en consecuencias las debidas contribuciones a la Seguridad Social.

