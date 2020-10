Vía diplomática sembrada de obstáculos para la jefa de la oposición bielorrusa

Anuncios Lee mas

Varsovia (AFP)

Novicia en política hace sólo algunos meses, la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, se reúne con la élite diplomática europea bajo el riesgo de minar su propia causa, consideran algunos analistas.

Tras su encuentro durante esta semana con el presidente francés, Emmanuel Macron, se espera que la opositora, que reivindica la victoria en las elecciones presidenciales en su país en agosto pasado, se reunirá próximamente con la canciller alemana, Angela Merkel.

Estas reuniones de alto nivel son parte de una campaña en torno a los líderes europeos para presionar al presidente Alexander Lukashenko con el objetivo de que celebre una nueva consulta.

Para Tatiana Kastouéva-Jean, directora del Centro Rusia/NEI del Instituto de Relaciones Internacionales francés, esta vía podría resultar "peligrosa" y "geopolitizar" el conflicto bielorruso.

"Tijanóvskaya intenta involucrarlos (a los líderes occidentales) para presionar a Rusia, creyendo que esa es la manera correcta para cambiar las cosas", en tanto estas reuniones podrían ser consideradas "como una provocación a Rusia y Lukashenko", declaró la especialista a la AFP.

Esta inquietud es compartida por la diplomacia. Tras la reunión con Macron, esta semana en Vilna, una fuente diplomática francesa señaló que "Tijanóvskaya no debe convertirse en un ícono occidental sino más bien sólo en un ícono bielorruso".

Para Anna Colin Lebedev, de la Universidad de Paris-Nanterre, los encuentros con líderes occidentales le brindan a la líder opositora una mayor legitimidad, pero también son "un arma de doble filo", puesto que podrían dar un perfil a la oposición bielorrusa como proeuropea.

Simultáneamente, la oposición quedó con pocas opciones tras el apoyo brindado a Lukashenko por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Fue Rusia la que hizo que el único interlocutor posible para los bielorrusos en la comunidad internacional sea el vecino europeo", destacó Colin Lebedev.

- "Demasiada importancia" -

La opositora reivindica la victoria en las elecciones del 9 de agosto, argumentando que Lukashenko manipuló las papeletas para ampliar su reinado, que ya lleva 26 años.

Tijanóvskaya encontró asilo en la vecina Lituania, país miembro de la UE y de la OTAN, adonde huyó en los días posteriores a la elección, en medio de protestas antigubernamentales sin precedentes, que continúan sacudiendo a Bielorrusia, una ex república soviética.

A pesar de que la UE no reconoce el resultado, no ha llegado tan lejos como para avalar su victoria y, en cambio, presiona para que se celebren nuevas elecciones con la presencia de observadores internacionales.

Los esfuerzos de la opositora han despertado el menosprecio de Lukashenko y Moscú.

El dirigente bielorruso, citado por su portavoz, acusó a Macron de brindarle demasiada importancia a Tijanóvskaya "porque es una mujer" y tiene "algunos problemas en su vida personal".

El líder del Kremlin, por su parte, señaló que la bielorrusa se encuentra en una "situación difícil", y se enfrenta a "una presión exterior sin precedentes".

"Aparentemente, el presidente francés apoya a esta ciudadana bielorrusa", señaló del Kremlin, Dmitri Peskov.

Más reservada que Macron, la canciller alemana manifestó el miércoles que Lukashenko debería entablar "un diálogo con la gente (...) sin interferencias del Este o el Oeste".

Tijanóvskaya, quien se integró a la campaña electoral después de que su marido, un conocido bloguero, fuera detenido por intentar inscribirse como candidato, dijo no tener ambiciones políticas más allá de que haya un nuevo escrutinio.

Esta ex profesora de inglés, de 38 años, ha afirmado que no se postulará a las elecciones, que desea que se celebren antes de fin de año.

"Lo que también la hace atractiva es su deseo de no hacer una carrera política", añadió Colin Lebedev. "Es una embajadora, y una portavoz, pero no una líder", no hay "un culto a la personalidad de Tijanóvskaya", sentenció.

