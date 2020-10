La NBA espera recibir a aficionados antes de distribución de una vacuna

Anuncios Lee mas

Orlando (Estados Unidos) (AFP)

La NBA espera tener aficionados de vuelta a sus canchas la próxima temporada, cuyo inicio sigue proyectando hacia enero, aunque no se haya distribuido masivamente para entonces una vacuna de coronavirus, dijo este miércoles el comisionado Adam Silver.

En una conferencia de prensa previa al primer partido de las finales entre Los Angeles Lakers y los Miami Heat, Silver confió en que podrán contar con pruebas rápidas de coronavirus que permitan la presencia segura de espectadores en las canchas.

"Con base en todo lo que he leído, no hay casi posibilidades de que haya una vacuna, al menos ampliamente distribuida, antes de que empecemos la próxima temporada. Así que no veo el desarrollo de una vacuna como pre-requisito", dijo Silver.

"Tengo la esperanza de que (...) podamos tener partidos con aficionados la próxima temporada antes de la distribución completa de una vacuna", subrayó.

El comisionado dijo que "la clave" para el acceso de los espectadores puede estar en que se logre desarrollar "verdaderas pruebas rápidas", que no requieran ser enviadas a un laboratorio y ofrezcan resultados instantáneos.

"Hay farmacéuticas muy enfocadas en eso", señaló. "Puede que no hayan 19.000 personas en la cancha, veremos, pero con protocolos adecuados en términos de distanciamiento y con pruebas avanzadas se puede traer a aficionados de vuelta a las canchas".

Después de suspender la competición el pasado marzo por la expansión de la pandemia en Estados Unidos, la NBA creó una sede "burbuja" en el complejo deportivo de Disney World (Orlando) donde reanudó la temporada a finales de julio, con los jugadores y el resto de personas involucradas sometidas a estrictas medidas de prevención para evitar contagios.

Para la próxima temporada, la intención de la NBA es que los partidos vuelvan a las sedes de los equipos y se logre el acceso de espectadores en un número límite que, reconoció, dependerá también de las restricciones que impongan las autoridades de cada lugar.

"Espero, idealmente, que no volvamos a un entorno de burbuja, pero es algo que tenemos que seguir observando", afirmó.

© 2020 AFP