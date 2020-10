Beau Biden, el "fantasma" más presente de la campaña electoral en EEUU

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Joe Biden volvió a rendir homenaje a su hijo Beau, quien murió de cáncer en 2015, durante el primer debate presidencial hacia las elecciones del 3 de noviembre, otra señal más del gran papel que juega en la campaña del candidato demócrata para llegar a la Casa Blanca.

"Aunque ya no está con nosotros, todos los días sigue inspirando al próximo presidente de Estados Unidos", dijo una voz en off en la Convención Nacional Demócrata, cuando el exvicepresidente aceptó formalmente la nominación de su partido en agosto.

Desde que Beau Biden murió en 2015 a los 46 años de un cáncer de cerebro, su padre septuagenario lo evoca, emocionado, en casi todas las ocasiones. Y sus homenajes se multiplicaron recientemente, tras un artículo periodístico que acusa a Donald Trump de llamar "perdedores" a los soldados estadounidenses caídos en combate.

Fiscal general del estado de Delaware (2007 a 2015), reservista del ejército enviado a Irak, Beau Biden había coqueteado durante un tiempo con la idea de reemplazar a su padre en el Senado, y parecía destinado a la política nacional.

"Mi hijo (...) no fue un perdedor", dijo Joe Biden, alzando la voz, en el debate del martes en Cleveland, Ohio.

- "¿Y Hunter?" -

Pero a la sola mención del hijo fallecido de imagen idealizada, el presidente republicano inmediatamente respondió evocando a su hermano, más atribulado: "¿Te refieres a Hunter?"

De 50 años, este abogado y asesor está en el corazón del caso que le valió a Trump un histórico procedimiento de juicio político. Los demócratas acusaron al presidente de Estados Unidos de abusar de su cargo al presionar a Ucrania para que investigara los negocios de Hunter Biden mientras su padre era el vicepresidente de Barack Obama.

Trump fue absuelto, pero sigue insistiendo en que Biden y su hijo son "corruptos" por haber dejado que este último usara su nombre para obtener contratos lucrativos. A esa acusación, el martes por la noche Trump blandió la adicción a las drogas que el propio Hunter ha reconocido.

Indignado, el retador demócrata le respondió, dirigiéndose a los millones de estadounidenses que padecen un problema de adicción en sus familias: "Lo superó", dijo. "Y estoy orgulloso de él".

Pero como para continuar con su interrumpido homenaje, Joe Biden apareció frente a los periodistas con una gorra con el nombre de la fundación Beau Biden, que lucha contra el abuso infantil.

- "¿Orgulloso de mí?" -

Joe Biden no lo oculta: la influencia de Beau sigue siendo inmensa. Su muerte hizo que dudara durante mucho tiempo, bajo el peso del duelo, en postularse a las primarias demócratas en 2015-2016, algo que finalmente descartó.

Candidato esta vez, la exmano derecha de Obama dijo en enero, conteniendo las lágrimas: "Beau debería ser el que se postule a la presidencia, no yo. Todas las mañanas me levanto y (...) me pregunto: '¿Está orgulloso de mí?'".

La elección de su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, puede incluso haber estado influida por Beau. Mi hijo "tenía un inmenso respeto por ella y su trabajo", confió Joe Biden poco después de elegirla. Ambos fueron procuradores generales durante la crisis financiera de 2007-2009.

- "Beau, es tu turno" -

Su fallecimiento no fue la primera tragedia familiar de Joe Biden. En 1972, cuando acababa de ser elegido senador, su esposa e hija murieron en un accidente automovilístico. Sus dos hijos resultaron heridos y fue junto a su cama en el hospital donde el demócrata decidió asumir su banca.

Luego hizo los viajes regulares de ida y vuelta en tren entre Washington y su bastión de Wilmington, Delaware, de cuatro horas cada vez, para criarlos. Esos años unieron profundamente a la familia.

"Uno de mis primeros recuerdos es estar en el hospital, papá siempre a nuestro lado", confió Beau en la convención demócrata de 2008, haciendo llorar a Joe y a su esposa Jill Biden.

"Cinco años después, nosotros, mi hermano, papá y yo, nos casamos con mi mamá, Jill", agregó.

Fue nuevamente Beau quien, en 2012, presentó al compañero de fórmula de Obama en el escenario de la convención demócrata. Con estas palabras: "Mi padre, mi héroe: Joe Biden".

El pasado agosto, a pesar de su muerte, volvió a ocupar el lugar de honor en la convención, esta vez con motivo de la candidatura de su padre a la Casa Blanca.

"Queríamos darle a Beau la última palabra", dijo su hermano Hunter.

Antes de que su hermana Ashley, la hija de Joe y Jill Biden, dijera, previo a un fragmento de su discurso en 2012: "Beau, es tu turno".

