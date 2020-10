El debate en la ONU sobre el desarme nuclear despierta pocas ilusiones

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El desarme nuclear es el eje de las discusiones en la ONU este viernes, sin muchas esperanzas de progreso en este espinoso asunto en el que el diálogo parece estar estancado entre Estados Unidos y Rusia, que poseen el 90% de las armas nucleares del mundo.

"Hoy en día el riesgo de utilizar armas nucleares –de manera intencional, por accidente o por error de cálculo– es más alto que nunca desde los días más oscuros de la Guerra Fría", advierte la ONU, que enumera "el deterioro de las relaciones entre los Estados nucleares, el creciente papel de las armas nucleares en las estrategias de seguridad nacional, los avances tecnológicos y la erosión del régimen de no proliferación".

La reunión de alto nivel prevista para el viernes, con ocasión de la Asamblea General anual de Naciones Unidas, tiene como objetivo "promover la reanudación del diálogo y las negociaciones sobre el control de las armas nucleares y reflexionar sobre la manera en que los Estados pueden volver a un camino común hacia el desarme nuclear".

Pero la erosión de la arquitectura de control de armas nucleares, con el telón de fondo de crecientes tensiones internacionales, deja poco espacio para el optimismo.

El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio firmado en 1987 entre Washington y Moscú, que había dado lugar a la destrucción de unos 2.700 misiles con un alcance de entre 500 y 5.500 km, está muerto de facto desde 2019, para disgusto de los europeos.

Desde entonces, el tratado ruso-estadounidense "New Start" concluido en 2010, que expira a principios de 2021, se considera el último acuerdo nuclear todavía en vigor, limitando los arsenales de ambos países por debajo de sus picos de la Guerra Fría. Sin embargo, su extensión sigue siendo muy incierta.

- ¿Fin del "New Start"? -

"Si New Start se detiene, por primera vez ya no habrá ninguna perspectiva de reducir los arsenales nucleares", dice Emmanuelle Maître, experta en cuestiones de no proliferación, disuasión y desarme nuclear de la Fundación para la Investigación Estratégica.

"No podemos ser muy optimistas sobre este tratado en su configuración actual", explica la investigadora. "La administración de Trump puso muchas condiciones para su extensión, en particular pidiendo la participación de China en las discusiones", lo que Pekín descartó, agrega.

"En cuanto a Rusia, no es seguro que esté tan abierta al diálogo y la negociación como dice", afirma Maître.

El diálogo bilateral entre las dos mayores potencias nucleares parece haberse estancado y los defensores del desarme apuestan al éxito multilateral de 2017, cuando 122 países adoptaron en Naciones Unidas un tratado que prohíbe las armas nucleares.

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW, por sus siglas en inglés) ya fue ratificado por 46 estados, acercándose a las 50 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.

Pero el texto sigue estando considerablemente debilitado por la ausencia entre los signatarios de las nueve potencias nucleares mundiales: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

"Los actores y los países que apoyan el TPNW están convencidos de que el tratado puede cambiar las mentalidades poco a poco, a largo plazo, estigmatizando la posesión de armas nucleares", dice Maître.

Por iniciativa de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), unos 50 exdirigentes de 20 países de la OTAN, así como de Japón y Corea del Sur, publicaron a finales de septiembre una carta abierta en la que pidieron a sus respectivos países que ratifiquen este tratado, que "puede poner fin a décadas de parálisis en el ámbito del desarme".

© 2020 AFP