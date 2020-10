Kenenisa Bekele, baja en el Maratón de Londres por una lesión en la pantorrilla

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El etíope Kenenisa Bekele, lesionado en una pantorrilla, será baja en el Maratón de Londres, donde debía enfrentarse el domingo con el plusmarquista mundial de la especialidad, el keniano Eliud Kipchoge, anunciaron este viernes los organizadores.

Bekele, triple campeón olímpico y quíntuple campeón del mundo de pruebas de pista, posee el segundo mejor registro de la historia en la distancia de los 42,195 km (2h01:41 en 2019 en Berlín).

"Estaba en buena forma pero sentí un problema en mi pantorrilla izquierda tras dos sesiones de entrenamiento rápidas en las últimas semanas de preparación", explicó el etíope en un comunicado.

"Después, me he sometido a un tratamiento todos los días y creía que estaría listo, pero hoy está peor y sé que no puedo correr", añadió.

"Esta carrera era muy importante para mí", añadió Bekele. "Mi presencia en Berlín el año pasado me dio mucha confianza y motivación y tenía ganas de mostrarlo de nuevo. He trabajado muy duro para ello. Me doy cuenta que muchas personas a través del mundo esperaban con impaciencia esta carrera y siento decepcionar a mis aficionados, a los organizadores y a mis colegas competidores. Tomaré tiempo para recuperarme y reencontrar la forma y espero volver a Londres el próximo año", explicó.

Se trata de una nueva cita fallida entre Bekele y Kipchoge, los dos corredores más rápidos de todos los tiempos en maratón, que no se han enfrentado desde hace dos años.

Los dos atletas, que forman parte de la misma "escudería" (la sociedad Global Sports Communication), se han enfrentado cuatro veces en maratón, en 2016 y 2018 en Londres, en 2014 en Chicago, y en 2017 en Berlín. Kipchoge se impuso en todas ellas.

