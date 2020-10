"Como recibir un cohete", dice Galán tras inclinarse ante Djokovic

Anuncios Lee mas

París (AFP)

"Como recibir un cohete", dijo el colombiano Daniel Galán (152º ATP), sensación de Roland Garros después de entrar en el cuadro principal como repescado de la clasificación, tras su derrota en tercera ronda ante el número 1 Novak Djokovic, que se impuso por 6-0, 6-3 y 6-2 en la Philippe Chatrier.

"La pista es enorme, nunca había jugado en un estadio tan grande, al principio sentía que tenía que hacer todo perfecto para no perder con tres 6-0. Luego fui capaz de disfrutar al menos un poco", resumió Galán, de 24 años, que ni siquiera había entrenado antes con un miembro del Top-10 mundial.

"Cuando te enfrentas a un jugador nuevo, siempre tienes el miedo de que le pueda salir el partido de su vida, por lo que intentas imponerte desde el principio y así ellos tienen más problema en pensar que pueden regresar al partido y volver en el marcador", explicó 'Nole'.

La lluvia apareció en mitad del duelo, cuando Djokovic ganaba 6-0 y 2-1 después de 50 minutos de juego.

La organización decidió extender el techo retráctil, una maniobra que necesita 15 minutos. Tras las primeras gotas, los servicios de mantenimiento acudieron a la pista Central con una carretilla de tierra batida, que el propio Djokovic colaboró a la hora de extenderla por la pista.

Tras el parón, Galán se quitó los nervios y ofreció buenos golpes, aplaudidos por Djokovic en ocasiones.

El colombiano quedó impresionado por el golpe de derecha del serbio: "En los vídeos no parecía tan rápida, es un cohete. Me sentía mejor jugándole al revés, que en televisión es impresionante, pero al menos tenía una velocidad que podía ajustar".

- 'Me vuelvo un ocho a la cabeza' -

El serbio llevó a 34 su récord de victorias en 2020. Su única derrota llegó por su expulsión en el US Open, en octavos, por dar un pelotazo a una juez de línea.

Como en las dos primeras rondas, Djokovic solo se dejó cinco 'games'. "Estoy satisfecho por mi juego, lo he hecho de manera agresiva y he servido bien cuando hacía falta", resumió a pie de pista.

El serbio se cruzará por un puesto en cuartos con el ruso Karen Kachanov, que apeó al chileno Christian Garín; 2-6, 6-3, 6-4 y 6-2.

En su segundo cuadro principal de un Grand Slam, tras haber sido apeado en primera ronda en Australia, Galán se va de París tras haber eliminado al estadounidense Tennys Sandgren (48º) y al británico Cameron Norrie (71º).

"Si pienso que voy a jugar con el número 1 del mundo me vuelvo un ocho a la cabeza. Estaba nervioso, me sentí inferior, pero me motiva para seguir trabajando e ir hacia adelante", concluyó.

Si Djokovic vence en Roland Garros se convertirá en el primer jugador de la era Open, solamente el tercero de la historia tras los australianos Rod Laver y Roy Emerson, en ganar al menos dos veces cada uno de los cuatro Grand Slams.

