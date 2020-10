Los Eagles sorprenden a 49ers en una gran jornada para Brady y Burrow en la NFL

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Los Philadelphia Eagles lograron el domingo ante los San Francisco 49ers, finalistas de la última Super Bowl, su primera victoria de la temporada en la liga de football americano (NFL), en una jornada en la que brillaron el veterano Tom Brady y el novato Joe Burrow.

A pesar de las graves ausencias en su alineación, especialmente entre los receptores, los Eagles vencieron por 25-20 a los 49ers de la mano de su mariscal de campo Carson Wentz, que lanzó para 193 yardas y dio 18 pases completos de 28 intentos con una intercepción.

Con una victoria en tres partidos, Philadelphia se colocó en primer lugar de la División Este de la Conferencia Nacional mientras que los 49ers suman dos victorias y dos derrotas y se ubican en el tercer lugar de la División Oeste de la misma conferencia.

En Tampa Bay, Tom Brady lanzó para cinco touchdowns a cinco receptores diferentes para conducir a los Buccaneers a un triunfo por 38-31 sobre los Angeles Chargers.

Brady, en su primera temporada en Tampa Bay tras dos décadas y seis campeonatos con los New England Patriots, logró 368 yardas de pase y comandó la remontada de su equipo después de tener una desventaja de 17 puntos.

"¿Cómo se puede no creer en él? Es el mejor que ha hecho esto", dijo el receptor de los Buccaneers Scotty Miller sobre Brady. "Solo tenemos que salir ahí fuera y seguir su ejemplo".

"Tenemos que seguir construyendo la confianza mutua porque no hay nada que hagamos ahí fuera que sea perfecto", dijo Brady.

De la mano del mariscal de campo, de 43 años, los Buccaneers suman tres victorias y una derrota y están al frente de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Por su parte, el novato Joe Burrow, de los Cincinnati Bengals, consiguió la primera victoria de su carrera en la NFL ante los Jacksonville Jaguars por 33-25.

Burrow, primera elección del draft 2020, se convirtió en el primer mariscal de campo novato en lanzar para al menos 300 yardas en tres partidos consecutivos.

"Tenemos la victoria, es todo lo que me importa", dijo Burrow, de 23 años. "Puedo lanzar para siete o para 500 yardas... no me importa".

En otros partidos, el veterano 'quarterback' Drew Brees lanzó touchdowns consecutivos a Tre'Quan Smith para el triunfo de los New Orleans Saints ante los Detroit Lions por 35-29.

La celebración de este juego estuvo en duda después de que el jugador de los Saints Michael Burton diera positivo por coronavirus el sábado, un diagnóstico que se reveló erróneo en las siguientes pruebas que se le aplicaron.

Dos partidos de la jornada (Chiefs-Patriots y Titans-Steelers) sí fueron aplazados por casos de coronavirus en los equipos.

