Un diamante blanco de 102 quilates vendido por 15,7 millones de dólares en una subasta en Hong Kong

Hong Kong (AFP)

Un excepcional diamante blanco de 102 quilates fue vendido este lunes por 15,7 millones de dólares en una subasta en línea en Hong Kong.

Descrito como "completamente perfecto" por la casa de subastas Sotheby's, el diamante de 102,39 quilates fue adquirido por un pujador anónimo por teléfono por 122 millones de dólares hongkoneses, en un remate que se celebró en línea debido a la pandemia.

"El comprador de este diamante se ha llevado una ganga", afirmó Tobias Kormind, director de la joyería en línea 77 Diamonds.

En estos tiempos de incertidumbre económica, dijo, "los inversores expertos están haciendo todo lo posible para adquirir activos seguros alternativos como diamantes, propiedades u oro".

Sólo otros siete diamantes blancos de más de 100 quilates (un quilate equivale a 0,2 gramos) y de calidad equivalente han sido vendidos en subasta.

Para esta venta, además de no dar una estimación de precio final, Sotheby's decidió no fijar una base, precio mínimo por debajo del cual el lote no puede ser vendido. Fue la primera vez en la historia de las subastas que un diamante de este tipo fue rematado de esta manera.

La piedra preciosa, tallada a partir de una piedra de 271 quilates, fue extraída de la mina Víctor en la provincia de Ontario, en Canadá.

En noviembre de 2017, el mayor diamante jamás presentado en un remate, de 163,41 quilates, fue comprado en Ginebra por 33,8 millones de dólares, incluidos impuestos y comisiones, un récord mundial para la categoría.

Sin embargo ese no es el récord para un diamante. En abril de 2017, el diamante rosa "Pink Star" fue vendido por 71,2 millones de dólares en una subasta organizada por Sotheby's en Hong Kong.

© 2020 AFP