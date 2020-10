Filippo Ganna es el rey de la 'crono' y de la media meontaña en el Giro

Anuncios Lee mas

Camigliatello Silano (Italia) (AFP)

El italiano Filippo Ganna (Ineos), vigente campeón del mundo de contrarreloj y ganador del prólogo del Giro, conquistó este miércoles la 5ª etapa de la carrera rosa, en un trazado de media montaña a través de Calabria, al sur del país.

Ganna aventajó en 34 segundos al grupo de los favoritos, entre los que estaba el portugués Joao Almeida (Deceuninck), que mantiene la 'maglia' rosa de líder de la carrera.

"Ha sido un buen día para mí. Sentía que tenía buenas piernas al final. Quise esprintar porque no tengo la maglia rosa por casualidad (...) Lo que es seguro es que el rosa te hace más fuerte y te da confianza", explicó el líder de la general.

El ciclista luso sigue primero en la general con una ventaja de 43 segundos sobre el español Pello Bilbao y 48 sobre el holandés Wilco Kelderman.

Ganador ya en la contrarreloj del primer día, el sábado en Palermo, el italiano de 24 años logró su segunda victoria en este Giro, los dos únicos triunfos en carreras en línea desde que debutó en profesionales.

Este éxito en una etapa larga que se disputó con una temperatura otoñal es un bálsamo para el equipo Ineos, el más potente y rico del pelotón internacional, pero que se quedó sin jefe de filas a las primeras de cambio tras el abandono el martes por la mañana del galés Geraint Thomas, después de sufrir una caída en la víspera que le provocó una fractura en la pelvis.

"Ayer (martes), Geraint Thomas me dijo que me escapase. En el fondo, he cumplido las órdenes de mi capitán, aunque desgraciadamente él esté ahora en su casa", declaró el gigante piamontés, de 1,93m y 82 kg... "Esta mañana pesé 83", bromeó.

-Caicedo distanciado -

"Hoy he perdido las calorías que consumo habitualmente en tres días... ¡Esta noche merezco chocolate", añadió.

Superviviente de una escapada que se distanció del pelotón antes del kilómetro 50 de la etapa, Ganna se quedó solo en las primeras rampas del Valico di Montescuro, a menos de 17 kilómetros para la llegada, dejando a sus compañeros de fuga, el belga Thomas de Gendt y el colombiano Einer Rubio, y comenzó una particular 'crono' hasta la meta.

En el descenso de ese puerto, el italiano Vincenzo Nibali, uno de los mejores 'bajadores' del pelotón, probó el estado de sus rivales al podio, sin que hubiese diferencias entre los favoritos.

El perdedor de la jornada fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo, segundo de la general antes de comenzar la etapa, pero que perdió más de 16 minutos en la meta.

El jueves se disputará la 6ª etapa, de 199 km entre Castrovillari y Matera, aún en el sur de la península.

La llegada, en un falso llano ascendente, podría deparar sorpresas y que algún corredor con potencia impida un esprint masivo.

