Oyarzabal es baja contra Portugal por un PCR "no negativo"

Madrid (AFP)

El atacante de la selección española Mikel Oyarzabal es baja para el amistoso contra Portugal este miércoles tras un test de covid-19 "no negativo", aunque "posee anticuerpos IGG altamente positivos", informó la Federación Española (RFEF).

El PCR al que fue sometido ha dado un "resultado no negativo, aunque posee anticuerpos IGG altamente positivos, por lo que puede desarrollar su actividad profesional con absoluta normalidad", afirma la RFEF en un comunicado.

Sin embargo, el protocolo sanitario de la UEFA "recomienda que no acuda al estadio si el resultado del PCR no es totalmente negativo", por lo que el jugador no viajará a Lisboa.

El delantero de la Real Sociedad ya se perdió a principios de septiembre la primera ventana de partidos internacionales tras dar positivo en covid-19, aunque a mediados de ese mes ya volvió a la actividad.

En principio, tener anticuerpos IGG positivos, implicaría que ha pasado la enfermedad y que está curado, por lo que, según el protocolo español, "está apto para competir".

Oyarzabal "no supone riesgo alguno de contagio", afirmó la Federación, por lo que no abandonará la concentración de la Roja y queda pendiente de nuevas pruebas de cara a su eventual participación en los dos siguientes encuentros de España.

La selección española se enfrenta el sábado a Suiza en Madrid y el martes a Ucrania en el marco de la Liga de Naciones.

