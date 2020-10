Schumacher ganaba las carreras solo, Hamilton en equipo, según Ecclestone

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

Michael Schumacher logró su récord de 91 victorias en Fórmula 1 "más o menos solo", mientras que Lewis Hamilton, que puede igualar el domingo esa marca, se lo debe a su equipo, estimó el antiguo patrón de la F1 Bernie Ecclestone en una entrevista telefónica con la AFP.

"'Schumi' pilotaba más o menos solo en su coche. Hamilton tiene a Dios sabe quién para ayudarle diciéndole la presión de sus neumáticos, las marchas en las curvas. No tiene nada que ver con Hamilton, sino con todo el mundo" en Mercedes, su escudería desde 2013.

"En el pasado, Alain Prost, a quien admiro profundamente, estaba solo cuando empezaba la carrera. No es el caso en la actualidad", añadió el británico, que cumplirá 90 años el 28 de octubre.

Ecclestone asegura, no obstante, que esto no desmerece en nada el dominio del piloto británico, campeón en cinco ocasiones desde 2014 con Mercedes y una más con McLaren en 2007, por lo que de ganar este año el Mundial igualaría también los siete títulos logrados por el legendario piloto alemán.

"No se puede decir nada malo de Lewis, no se puede decir que no es bueno, no es esa la cuestión", insiste 'Mister E', que dirigió la categoría reina del automovilismo mundial durante casi cuatro décadas, hasta enero de 2017.

- "Un poco diferente" -

"¿Hasta qué punto es bueno si se le compara con otro? Es supertalentoso y está entre los cinco mejores pilotos de los últimos treinta años. ¿Es mejor que Michael? ¿Michael hubiese sido mejor con el mismo coche? Es imposible responder".

Para el antiguo mandamás de la F1, que mundializó este deporte y lo convirtió en un jugoso negocio, el piloto de Mercedes no está hecho de la misma pasta que sus predecesores.

"Diría que Michael, Nelson (Piquet) y los otros son más o menos de la misma especie, mientras que Lewis es un poco diferente", explica. "Los chicos que acabo de mencionar no harían las cosas de Lewis", que colabora con la marca de ropa Tommy Hilfiger o escribe canciones, por ejemplo.

"Diría que no tiene límite en lo que hace, en la manera cómo viste. Si no sabes que Lewis es piloto de carreras, nunca lo adivinarías. Mientras que viendo a Nelson o a 'Schumi' te decías: son pilotos. El hábito hace al monje".

"Esos tipos vivían una vida diferente, no se plantearían cosas como lo hace Lewis", que defiende la causa animal, la protección del medio ambiente y la lucha contra el racismo, poniendo una rodilla en tierra antes de cada Gran Premio desde la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía estadounidense el pasado mes de mayo.

- "No solo" la carrera -

"No digo que haya nada malo en ello", continúa Ecclestone. "Su vida era su trabajo, las carreras de coches. Para Lewis no solo existen esto, que seguramente es la manera más sencilla de explicarlo".

Para 'Mister E', el único piloto comparable sería el brasileño Ayrton Senna, campeón del mundo en 1988, 1990 y 1991 y fallecido en 1994 en un accidente durante una carrera.

"De la generación antigua, Senna es el que más se parecería a Lewis por sus creencias religiosas, imagino, ya que es muy cerrado en este tema", añade Ecclestone en referencia al fervor católico que muestra Hamilton, comparable al sentimiento religioso que profesaba la leyenda brasileña.

"Los otros chicos no creo que estuviesen dispuestos a morir por unas ideas", defiende.

Primer y único piloto negro de la historia de la Fórmula 1, Hamilton (35 años) tendrá una nueva ocasión de igualar el récord de 91 victorias de Schumacher este próximo fin de semana, durante el Gran Premio de Eifel en el circuito de Nürburgring (Alemania), la undécima carrera de 17 de las que costa la temporada.

