Quartararo defiende el liderato en MotoGP ante su público en Le Mans

Le Mans (Francia) (AFP)

El piloto francés Fabio Quartararo defenderá este fin de semana frente a su público en Le Mans su liderato en el Mundial de MotoGP e intentará aumentar su ventaja a falta de seis pruebas por disputarse.

"Siempre es especial llegar a este Gran Premio porque no es como en España o Italia, donde normalmente tienen varios (Grandes Premios). Nosotros solo tenemos uno, así que hay que aprovecharlo y cuento con hacerlo esta semana", declaró el piloto de Yamaha.

El circuito admitirá la presencia de 5.000 espectadores, un número limitado por la pandemia de coronavirus.

"Tenemos la suerte de conservar nuestro GP nacional. Falta mucho público pero podemos ver que muchas carreras fueron anuladas en muchos países y pienso que podemos estar contentos de disputar el GP de Francia", añadió el joven piloto de 21 años.

Los espectadores solo estarán presente el domingo para la carrera y diseminados en las gradas que dan a la parrilla del circuito Bugatti.

Después de ocho pruebas, 'El Diablo' cuenta con solo 8 puntos de ventaja sobre el español Joan Mir y su Suzuki. La diferencia es que el galo ha ganado tres veces esta temporada mientras que el mallorquín de 23 años todavía no ha vencido en la categoría reina, aunque cuenta con un triunfo en Bugatti en 2017, cuando se proclamó campeón de Moto3.

- Tiempo desapacible -

"De momento me concentro en conseguir los mejores resultados posibles para sumar puntos", dijo Mir, quien no se ve como campeón mientras no gane una carrera.

"Le Mans es una pista que me encanta pero con el tiempo este año podría ser difícil para todos", avisó.

Y es que no se esperan unas buenas condiciones meteorológicas. Los chubascos y el frío el domingo podrían cambiarlo todo y favorecer a los pilotos cómodos en trazados mojados o húmedos, como el australiano Jack Miller (Ducati-Pramac), 6º en el Mundial.

- Rossi con ganas de revancha -

Entre el resto de candidatos a la victoria, el catalán Maverick Viñales, tercero en el Mundial a 18 puntos de Quartararo, así como su compañero de equipo, el siete veces campeón del mundo Valentino Rossi, quien querrá hacer olvidar sus caídas en las dos últimas carreras después de decidir, a los 41 años, que seguirá un año más en MotoGP.

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati), 2º en Bugatti el año pasado por detrás del español Marc Márquez -todavía fuera de los circuitos tras romperse brazo en la primera carrera de la temporada-, afronta la carrera de Le Mans con la idea de no descolgarse de la clasificación, donde marcha 4º a 24 puntos del liderato.

En el resto de categorías, el italiano Luca Marini buscará consolidar su ventaja en el campeonato sobre sus compatriotas Enea Bastianini y Marco Bezzecchi en Moto2. La carrera de la segunda categoría se disputará el domingo extraordinariamente después de la de MotoGP, que comienza a las 11h00 GMT.

En Moto3, el japonés Ai Ogura marcha como líder con el español Albert Arenas pisándole los talones.

