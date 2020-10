La subasta de Neruda naufraga tras las dudas surgidas sobre algunas piezas

Anuncios Lee mas

Barcelona (AFP)

La subasta de un amplio archivo sobre el poeta chileno Pablo Neruda de un coleccionista español apenas consiguió vender este jueves una cuarta parte de los lotes ofertados tras las dudas difundidas sobre la autenticidad de algunos objetos.

La colección de más de 600 piezas debía subastarse en marzo como lote único con un precio de salida de 650.000 euros (unos 764.400 dólares), pero se aplazó por la pandemia y se dividió el archivo en 238 lotes de entre 50 y 80.000 euros (entre 58,8 y 94.000 dólares).

De ellos, apenas se vendieron 65 por un importe global de 69.350 euros (unos 81.500 dólares), quedándose sin postor algunas de las piezas más emblemáticas, como una serie de cartas entre el Nobel chileno y su familia o una primera edición de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada" dedicada a Gabriel García Márquez.

La subasta celebrada en la galería Suite de Barcelona quedó enturbiada por la información publicada horas antes por el diario El País que arrojaba sombras sobre la colección.

Según señaló la Fundación Pablo Neruda al periódico, 32 de los lotes eran falsos o dudosos, entre ellos el ejemplar dedicado a García Márquez y otros dirigidos al expresidente chileno Salvador Allende o al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

Además, la Fundación Miguel Hernández había mostrado recelos sobre una carta del poeta español para Neruda que fue retirada de la subasta.

El propietario de la colección, Santiago Vivanco, un empresario vinícola español, defendió la autenticidad del archivo y vinculó estas dudas a un intento de devaluar las piezas por parte de dos personas vinculadas a la fundación que también son coleccionistas.

"Están intentando difamar, quitar compradores, sembrar dudas y comprar más barato", dijo a la AFP Vivanco.

Según él, no fue informado de estas dudas hasta hace pocos días a pesar de que "el catálogo estaba publicado desde febrero y lo conocían perfectamente, porque algunos libros que cuestionan se han expuesto bajo su auspicio".

La AFP trató sin éxito de contactar con la Fundación Pablo Neruda.

El coleccionista insistió en que "todo se ha comprado como auténtico" e incluso mostró un correo de la difunta viuda de Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha, que asegura no albergar "duda que el libro sea auténtico".

"Todo lo he comprado como auténtico y lo he pagado como tal (...) Lo vendo por menos de lo que me costó", insistió este empresario que llevaba 25 años componiendo esta colección por su pasión hacia el poeta.

En múltiples viajes a Chile y otras partes del mundo, Vivanco atesoró manuscritos, objetos personales, fotografías, primeras ediciones y también varios libros dedicados por el autor.

Entre los objetos mejor pagados, se encuentra un intercambio epistolar en 1952 con quien era primer ministro chino Zhou Enlai (12.000 euros, 14.100 dólares) y una edición limitada del poema "Toro" con litografías de Pablo Picasso (7.000 euros, 8.200 dólares).

