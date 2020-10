España sigue líder en su grupo de la Liga de Naciones, con Alemania al acecho

El defensa español José Luis Gayà (C) disputa el balón con el volante suizo Granit Xhaka (I), en partido de la Liga de Naciones jugado el 10 de octubre de 2020 en Madrid

París (AFP)

España se mantiene como líder de su grupo de la Liga de Naciones tras vencer a Suiza por 1-0 este sábado en Madrid, seguida de cerca por Alemania, que se impuso por 2-1 en su visita a Ucrania.

Tras estos resultados de la tercera jornada del torneo continental, España suma 7 puntos, por los 5 de la 'Mannschaft', 3 de Ucrania, el próximo rival de la Roja el próximo martes, y cierra el grupo 4 Suiza, con un solo punto.

El equipo entrenado por Luis Enrique Martínez se impuso por la mínima, con un solitario tanto de Mikel Oyarzabal al comienzo del encuentro, cuando Mikel Merino robó una pelota en la frontal y pasó la pelota a su compañero en la Real Sociedad para que la enviase al fondo de la red (14).

En un partido trabado y sin muchas ocasiones de gol en el Estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva del Real Madrid en las afueras de la capital española, Suiza comenzó presionando a La Roja y gozó de la primera clara ocasión de gol, pero el arquero David de Gea se lució para evitar el tanto en un remate de Loris Benito (11).

El gol dio tranquilidad a una España que dominó la pelota, pero sin concretar ese dominio en ocasiones claras de gol.

España trató de aprovechar las bandas por donde Jesús Navas dejó un centro a Ferran Torres, cuyo cabezazo a bocajarro lo sacó el meta Yann Sommer (28).

Otro pase al área del jugador del Sevilla lo remató fuera por poco Oyarzabal (52).

En el costado izquierdo, Ansu Fati apenas pudo entrar en juego por el marcaje doble de los suizos y el delantero del Barcelona acabó siendo sustituido por Adama Traoré, uno de los jugadores de moda después de su debut el pasado miércoles, a la hora de juego.

Suiza mejoró un poco en la segunda parte, pero un disparo flojo de Admir Mehmedi (53) fue la ocasión más clara de los helvéticos, demasiado poco para tratar de llevarse un punto de Madrid.

"No era un partido fácil, no fue un partido en el que hayamos estado especialmente fluidos, en general ninguno, pero es que ha sido un rival fuerte físicamente, no ha parado de presionarnos", dijo Luis Enrique tras el partido en rueda de prensa.

- Ginter y Goretzka goleadores -

En el mismo momento, en el Olímpico de Kiev y con algo de público en las gradas, Alemania se impuso con goles de Matthias Ginter (20) y Leon Goretza (49) anotaron los goles de la 'Mannschaft', mientras que por los ucranianos recortó diferencias Ruslan Malinovskiy desde el punto de penal (77).

El seleccionador alemán, Joachim Löw, que se había mostrado "decepcionado y enfadado" tras el empate 3-3 concedido el pasado miércoles en un amistoso contra Turquía, pese a jugar con un equipo B, esta vez sí sacó a casi todas sus estrellas para llevarse los tres puntos, muy necesarios para tratar de disputarle a España el liderato del grupo.

"Podríamos haber ido 3 o 4 a cero antes de encajar el penal. Ese penal podríamos haberlo evitado. Pero en cuanto al juego, hemos dejado muy pocas opciones a los ucranianos", declaró Löw a la televisión ARD tras el partido.

La tetracampeona del mundo empezó desde bien temprano a buscar el gol, y tras intentarlo Serge Gnabry (4) lo logró Ginter al rematar desde dentro del área un centro de Antonio Rudiger (20).

Los alemanes, que tras su empate 1-1 en Suiza hace un mes saben que no pueden permitirse más tropiezos si quieren acceder a la fase final de la Liga de Naciones, apretaron en busca del segundo tanto, que llegó al inicio de la segunda parte en un grosero error del arquero Georgiy Bushchan, que no blocó un suave centro de Lukas Klostermann y dejó el balón a Goretza, quien solo tuvo que cabecearlo a la red (49).

Ucrania, muy diezmada por varias bajas como consecuencia del covid-19, logró reducir diferencias, después de que Malinovskyi (77) transformara un penal cometido por Niklas Süle (77), pero no le dio tiempo para más.

El domingo jugarán el resto de grandes selecciones europeas, destacando el Inglaterra-Bélgica (16h00 GMT) y el Francia-Portugal (18h45 GMT).

