Tercera 'pole' para Bottas en Mercedes, acompañado por Hamilton

Nürburgring (Alemania) (AFP)

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se lanzará en pole position en Nürburgring en el Gran Premio de Eifel, el domingo en la undécima manga de la temporada de Fórmula 1, acompañado en primera fila por su compañero, el británico Lewis Hamilton, que tendrá la ocasión de igualar el récord de victorias en Fórmula 1 (91) de Michael Schumacher.

El circuito de Nürburgring no había acogido a los monoplazas de la Fórmula 1 desde 2013, aunque fue uno de los trazados fetiche de Schumacher, nacido a menos de 100 km de ese lugar, en el que logró cinco victorias en su carrera.

Por su parte, el holandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la tercera plaza en las calificaciones del sábado. "Para ser honestos, pensaba poder hacerlo mejor", admitió el joven neerlandés, aunque quiso mostrarse optimista: "Pero nos estamos acercando" a los Mercedes.

- Cara y cruz en Ferrari -

El monegasco Charles Leclerc logró colocar su Ferrari en la cuarta posición al término de la Q3, mientras que su compañero alemán Sebastian Vettel, que se marchará a la escudería Aston Martin (actual Racing Point) el año próximo, quedó eliminado en Q2 y debió contentarse con la undécima plaza en la parrilla de salida.

El germano, cuatro veces campeón del mundo, sigue con su temporada decepcionante y partirá además desde la panza de la parrilla de salida, con el peligro de posibles accidentes en los primeros metros.

Los Renault realizaron una buena operación al colocar a sus dos pilotos, el australiano Daniel Ricciardo y el francés Esteban Ocon, en la sexta y séptima plaza respectivamente, por delante de los McLaren y los Racing Point, los equipos que pelean por estar justo detrás de las tres escuderías dominantes.

El español Carlos Sainz, con McLaren, cerró el Top 10, compartiendo línea de salida con el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) y por detrás de su compañero en la escudería británica Lando Norris (octavo).

El alemán Nico Hulkenberg, quien sustituyó a última hora al canadiense Lance Stroll, enfermo, solo pudo ser vigésimo y último con su Racing Point ya que tuvo que correr la calificación sin haber probado antes el monoplaza.

- Una única sesión libre -

"Me han llamado hacia las 11h (locales), me han dicho de pasar un test covid y estoy acá. Conozco bien el circuito y he tenido muchas historias aquí en las categorías inferiores del automovilismo", explicó el piloto.

El alemán había ya sustituido a otro piloto de Racing Point, Sergio Pérez, en los grandes premios de Gran Bretaña y en el 70º Aniversario del Mundial en Silverstone a principios de agosto, debido a un test positivo al covid-19 del mexicano.

El francés Pierre Gasly, que con su Alpha Tauri dio una de las grandes sorpresas de la temporada al vencer hace un mes en el Gran Premio de Italia en Monza, solo pudo ser duodécimo, por detrás de Vettel.

Estas calificaciones tuvieron lugar cuando los pilotos y sus equipos solo tuvieron una sesión de ensayos el sábado por la mañana, ya que los dos previstos el viernes fueron anulados debido a las malas condiciones meteorológicas, que hubiesen impedido volar al helicóptero medicalizado en caso de accidente grave.

