La nueva Roja toma forma

Madrid (AFP)

Lejos queda la España campeona del mundo y bicampeona de Europa, pero a su calor crece una nueva Roja, apoyada en figuras de aquella selección, pero en la que empiezan a asentarse los nuevos valores que se enfrenta el martes a Ucrania.

"No va a haber una revolución, es una palabra que a mí no me gusta. Sí que tiene que haber alguna evolución, va a haber cambios", advertía Luis Enrique en su presentación como seleccionador en julio de 2018.

Luis Enrique tomaba el mando de España, tras los fiascos del Mundial de Rusia-2018 y la Eurocopa-2016, dispuesto a recuperar la ilusión por la Roja.

Ya en su primera convocatoria se quedaron fuera figuras como el centrocampista del Atlético Koke y el lateral del Barça Jordi Alba, prueba de que su guía de trabajo iba a ser la meritocracia: "quien vuele, irá a la selección".

- Llegan los jóvenes -

Desde entonces, Luis Enrique ha hecho debutar a una docena de jugadores con la absoluta, a la que han empezado a ascender de forma natural jugadores campeones en las categorías inferiores de la Roja.

"Los Xavi, Iniesta, Xabi, Puyol, Villa o Torres son un maravilloso recuerdo, pero no un espejo en el que mirarse siempre. Esta España necesitaba también nuevas ilusiones a las que aferrarse", afirmó el diario As.

Sobre la veteranía del incombustible Sergio Ramos en la defensa y Sergio Busquets en el centro del campo, Luis Enrique ha incorporado en septiembre frente a Alemania (1-1) y Ucrania (4-0) y ahora contra Portugal (0-0) y contra Suiza (1-0) a una hornada de jóvenes.

Eric García (19 años), Pau Torres (23), Sergio Reguilón (23), Ferran Torres (20), Ansu Fati (17) o Adama Traoré (24) parecen haber llegado para quedarse.

"Adama, como Reguilón, Eric García, Mikel Merino, Ansu Fati, Ferran Torres... es presente, y no futuro. Sobre ellos debe edificarse la nueva selección y Luis Enrique lo sabe", escribió el diario deportivo Marca, el más leído de España.

"Hay muchos jugadores jóvenes con una capacidad natural e innata para poder jugar al fútbol profesional y que nuestro objetivo es que estén muchos años en la selección", afirmó Luis Enrique el viernes antes del encuentro contra los suizos.

- Distintos sistemas -

Con ello, Luis Enrique también ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de abandonar el juego de toque, el famoso tiki-taka que tantas alegrías dio al fútbol español, y optar por el juego directo si es necesario como ha demostrado con la utilización de Fati o Traoré por los extremos.

Aunque no tuvieron su mejor noche ante los helvéticos, ambos se perfilan como el arma de Luis Enrique para abrir partidos cerrados con su velocidad y potencia, y podrían tener una nueva oportunidad el martes frente a Ucrania, en la Liga de Naciones.

"Estoy encantado con el equipo que tengo, con las múltiples posibilidades que me dan diferentes jugadores, para poder utilizar diferentes sistemas y diferentes maneras de jugar", afirmó el seleccionador el español el viernes, aunque tiene claro que el objetivo de España es siempre "ser protagonista con el balón".

Dos victorias y un empate en la Liga de Naciones y el liderato del grupo 4 de la máxima categoría del torneo continental parecen apuntar a que Luis Enrique va por el camino correcto.

Y con la Eurocopa en el horizonte el próximo año, 'Lucho' aún cuenta con algunos meses por delante para acabar de dar forma a la nueva selección española, que intentará tomar el testigo de la Roja de oro, dominadora del planeta fútbol durante una década.

