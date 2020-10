Basta de "casitas perfectas": las mujeres de los suburbios se rebelan contra Trump

Anuncios Lee mas

Stamford (Estados Unidos) (AFP)

Donald Trump asegura que las mujeres de los suburbios lo reelegirán presidente, pero en los grandes suburbios de Nueva York, así como en otros del país, muchas hacen campaña en su contra y rechazan su concepción de los suburbios, que consideran racista y anticuada.

El grupo "Mujeres de los suburbios contra Trump" (S.W.A.T. por sus siglas en inglés) se formó a inicios de agosto, cuando el presidente estadounidense, dirigiéndose a ellas, dijo que el candidato demócrata Joe Biden "destruirá su barrio y su sueño americano" mediante la construcción de viviendas sociales.

"Quedé en shock por cómo intentaba pintar este cuadro de las mujeres suburbanas que se integran a su bando, y por lo racista que era", dijo la cofundadora Brook Manewal a la AFP en una reunión del "S.W.A.T Team".

"Nos presenta como si tuviésemos miedo de perder nuestras vallas blancas, nuestras casitas perfectas y jardines perfectos, y no creo que esa sea la gente que encuentro por aquí para nada", afirmó.

La abogada de 43 años envió un mensaje de texto esa misma noche a una amiga y vecina de Stamford, Shira Tarantino, sugiriendo crear una organización con la meta de persuadir a las mujeres de los suburbios que voten por Biden.

S.W.A.T. nació como un pequeño grupo de Facebook. Rápidamente creció gracias al boca a boca y a las redes sociales, y ahora cuenta con 9.000 miembros en 35 estados, según Manewal, una abogada que tiene cuatro hijos.

Las mujeres llaman a potenciales votantes a diario, y envían por correo recordatorios sobre la importancia de registrarse y votar. También recaudan fondos para la campaña de Biden, publican información en línea y están organizando una marcha para este sábado en Stamford.

También están enviando 10.000 copias de una carta a la Casa Blanca diciendo a Trump: "Usted NO nos conoce, usted NO habla por nosotros, y usted NO representa el tipo de líder que respetamos".

- "¿Puedo agradarles, por favor?" -

En el evento celebrado el miércoles, las activistas hicieron carteles para la marcha del sábado con las leyendas "No retrocederemos" y "Aléjate de mi cuerpo", una referencia a la afirmación de Trump de que la Suprema Corte podría revisar la ley que permite el aborto.

Afirman que han conseguido el apoyo de algunas simpatizantes republicanas, aunque dicen que ése no es su objetivo.

"No creo que estemos necesariamente aquí para cambiar la mente de personas que ya decidieron lo que van a hacer", dijo Tarantino, de 49 años y madre de dos niños.

"Creo que lo que estamos haciendo aquí es alentando a gente que normalmente no vota a salir y votar", dijo esta ejecutiva de una organización sin fines de lucro.

Las mujeres blancas, incluidas las que viven en los suburbios, desempeñaron un papel significativo en la sorpresiva elección de Trump, que derrotó a Hillary Clinton en 2016.

Según el centro de investigación Pew Research Center, el porcentaje de mujeres blancas que votó por Trump fue de 47%, contra un 45% por Clinton.

Entre las mujeres blancas con título universitario, un 61% votó a Trump, y solo 34% a Clinton.

Estos votos fueron claves para el mandatario en estados como Michigan, Wisconsin y en Pensilvania, donde ganó por apenas 44.000 votos (menos del 1%).

En agosto Trump tuiteó: "La mujer suburbana votará por mí" en la elección del 3 de noviembre.

Pero el martes pasado, en un acto electoral en Pensilvania, no se mostró tan seguro. "Mujeres suburbanas, ¿puedo agradarles, por favor? Salvé su maldito barrio, ¿vale?", dijo a la multitud.

Su ruego llegó tras un sondeo del Washington Post y ABC News que en agosto mostró a Biden 13 puntos por encima de Trump entre las mujeres de los suburbios.

- Encuestas -

Christopher Borick, profesor de ciencia política en el Muhlenberg College en Allentown, Pensilvania, dijo que el llamado de Trump a las mujeres suburbanas es "crecientemente central" en su campaña.

"Sin embargo, parece haber muy limitada evidencia hasta ahora de que este esfuerzo está dando frutos", dijo a la AFP.

Robert Shapiro, experto en política estadounidense de la Universidad de Columbia, cree que la fuerte ventaja de Biden en las encuestas se debe a una caída del apoyo de las mujeres suburbanas a Trump.

"Esto, incluido las mujeres que votan en grandes números, podría conducir a una victoria demócrata sustancial en el voto popular y en el colegio electoral", dijo.

Las integrantes de S.W.A.T., una de cuyas organizadoras es negra y otra de origen paquistaní, no son las únicas mujeres suburbanas que desafían el discurso de Trump, que agita el espectro del alza del crimen en los suburbios para generar miedo.

"Rojo, vino y azul" es un grupo creado en los suburbios de Ohio en 2016. Su boletín enviado por correo electrónico tiene 20.000 suscriptores y sus grupos privados de Facebook cuentan con más de 180.000 integrantes.

"Él no tiene idea de cómo son nuestras vidas. No somos 'amas de casa' y estos no son los años '50", dijo a la AFP su fundadora, Katie Paris.

