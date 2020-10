Quartararo logra 'pole' en Aragón tras caerse en ensayos libres

Anuncios Lee mas

Alcañiz (España) (AFP)

El francés Fabio Quartararo, líder del Mundial de MotoGP, consiguió este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Aragón por delante del español Maverick Viñales y a pesar de la dura caída que sufrió en los ensayos libres por la mañana.

Quartararo (Yamaha-SRT) cuenta en estos momentos con 10 puntos de ventaja en el Mundial sobre el español Joan Mir (Suzuki), que saldrá sexto. Es la décima 'pole' del galo en MotoGP, la categoría reina donde debutó el año pasado, y la cuarta este año.

"Honestamente, cuando me caí me dije '¿podré pilotar por la tarde?', puesto que aunque ahora estoy bien, cuando me caí no lo estaba. Estoy contento porque fue difícil. Ayer me caí, esta mañana otra vez y normalmente necesito tiempo para restablecerme", declaró el piloto de 21 años.

"Pero puedo estar contento porque estoy en la 'pole' cuando mi objetivo era estar en primera línea", añadió.

De acuerdo con su mánager, Quartararo sufre un hematoma en la cadera derecha después de sufrir otro en la izquierda el día anterior.

El francés compartirá la primera línea con Viñales (Yamaha) y el invitado sorpresa británico Cal Crutchlow (Honda-LCR).

"Nuestro ritmo de carrera es bueno y eso es lo más importante. Mañana habrá que mejorar un poco y ser más regulares", opinó Viñales, cuarto en el Mundial a 19 puntos de Quartararo. Una victoria otorga 25 puntos.

El tercero en el Mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), partirá desde el decimotercer puesto.

- Sorpresa de las Yamaha -

De manera sorprendente, las Yamaha se mostraron como las más rápidas durante los ensayos y la calificación, pese a que máquinas más potentes como las Ducati, las Honda o las KTM partían como favoritas.

El motivo se encuentra en la temperatura particularmente fría que reinó en el circuito de Aragón, lo que modificó las previsiones. El frío también provocó muchas caídas porque los pilotos no conseguían que los neumáticos entraran en calor.

Por ello, la calificación se retrasó casi una hora, y el horario de la carrera el domingo también se postergará una hora, pasando de las 14h00 locales a las 15h00 (de las 12h00 GMT a las 13h00 GMT).

El principal rival de Quartararo en el Mundial, Mir, no ha ganado todavía una carrera en MotoGP, donde también debutó el año pasado. El galo, por su parte, ya cuenta con tres triunfos en esta categoría, todas conseguidas este año.

El Mundial está especialmente abierto este año por la ausencia del español Marc Márquez, seis veces campeón del mundo y vigente ganador, debido a una fractura en el brazo sufrida en la primera carrera.

Todavía no se conoce cuándo regresará el piloto catalán, a falta de cinco grandes premios por disputarse de aquí al 22 de noviembre.

Otro ausente importante en este Gran Premio de Aragón fue el veterano italiano Valentino Rossi, campeón del mundo en siete ocasiones.

Rossi, de 41 años, dio positivo el jueves por coronavirus y tuvo que ponerse en aislamiento. No es seguro que regrese antes del GP de Teruel, el 25 de octubre en el mismo circuito de Aragón MotorLand.

