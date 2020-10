Stroll se perdió el GP de Eifel a causa del covid-19

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El canadiense Lance Stroll (Racing Point), ausente en el Gran Premio de Eifel de F1 el 11 de octubre, estuvo enfermo por el covid-19, aunque después dio negativo en el test de detección y podrá correr de nuevo, reveló el piloto este miércoles en Twitter.

Así, podrá participar en el GP de Portugal, en Portimao, este fin de semana.

"Llegué a Nürburgring (circuito de la prueba alemana) después de un test negativo", explicó en la red social. "El sábado (10 de octubre) por la mañana, comencé a sentirme mal y me levante con dolores estomacales".

"Siguiendo el protocolo, me puse en aislamiento y no volví a entrar al paddock", prosiguió Stroll, reemplazado para esa carrera por el alemán Nico Hülkenberg. "No estaba en condiciones de correr así que tomé un vuelo a casa el domingo (11 de octubre) por la mañana. Y como seguía sintiéndome mal me hice un test el domingo por la tarde".

"El resultado fue positivo un día después, así que seguí en aislamiento en mi casa durante diez días. Afortunadamente mis síntomas eran más bien ligeros", continuó el piloto de 21 años.

De nuevo sometido a un test el lunes, dio negativo, y podrá ocupar de nuevo su puesto en la parrilla.

Su compañero mexicano Sergio Pérez, por su parte, se perdió los Grandes Premios de Gran Bretaña y del 70ª aniversario de la F1 en Silverstone a comienzos de agosto después de haber dado positivo por covid-19.

© 2020 AFP